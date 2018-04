Scandalul Cambridge Analytica: Presedintele PE ii cere lui Zuckerberg sa vina personal in Parlamentul European pentru a da explicatii

Ziare.

com

"Toate grupurile politice insista asupra necesitatii absolute a prezentei dumneavoastra, asa cum a fost cazul in fata Congresului Statelor Unite", a scris Antonio Tajani intr-o scrisoare adresata lui Mark Zuckerberg, potrivit AFP.Inca din 20 martie si dupa izbucnirea scandalului Cambridge Analytica, firma de consultanta acuzata de utilizarea abuziva a datelor obtinute de la milioane de utilizatorilor ai Facebook, Tajani l-a invitat pe Zuckerberg sa vina sa se exprime cat mai curand posibil in fata reprezentantilor celor peste 500 de milioane de cetateni ai UE.Insa Mark Zuckerberg, care a depus marturie timp de zece ore in Congresul SUA saptamana trecuta, a propus ca vicepresedintele pentru afaceri publice al grupului californian, Joel Kaplan, sa se prezinte in fata deputatilor europeni."Suntem convinsi ca milioane de europeni afectati de scandalul Cambridge Analytica merita o explicatie completa si detaliata de la principalul responsabil al Facebook, la fel ca si in cazul cetatenilor americani", a spus Antonio Tajani in scrisoare.Vicepresedintele Comisiei Europene, Andrus Ansip, s-a intalnit marti cu Zuckerberg in California si i-a spus ca "invitatia Parlamentului European este o modalitate de restabilire a increderii" fata de autoritatile europene, a declarat miercuri comisarul european pentru justitie si protectia consumatorilor, Vera Jourova, in fata eurodeputatilor reuniti la Strasbourg.