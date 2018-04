CEO-ul interimar al Cambridge Analytica si-a dat demisia

Ziare.

Aceasta e cea mai noua miscare a firmei care se afla in unul dintre cele mai mare scandaluri ale momentului: sustragerea datelor a peste 87 de milioane de utilizatori si folosirea lor in scop electoral.Cambridge Analytica a anuntat, miercuri seara, ca Tayler si-a dat demisia din functia de CEO, pe care a preluat-o de la Aelxander Nix luna trecuta, si isi va "relua fosta pozitie de chief data officer"."As dori sa-i multumim doctorului Tayler pentru serviciul sau in ceea ce a fost un moment dificil pentru companie", a transmis intr-o declaratie consiliul de administratie al Cambridge Analytica.Reluandu-si vechea functie, Tayler se va "concentra pe diversele investigatii si anchete tehnice", potrivit Politico Compania nu a spus cine il va inlocui pe Tayler ca CEO in exercitiu dar, potrivit publicatiei Wall Street Journal, Julian Wheatland, presedintele filialei britanice a Cambridge Analytica, ar fi urmatorul pe lista.Miscarea lui Tyler vine in contextul in care Cambridge Analytica se afla intr-un plin scandal mediatic, dupa ce s-a descoperit ca peste 87 de milioane dintre utilizatorii Facebook au fost victime ale unui program care le-a folosit datele pentru a construi reclame personalizate si a le folosi in scop electoral.Pe 20 martie, compania l-a demis pe fostul CEO, Alexander Nix, dupa ce in spatiul public a aparut o filmare in care acesta se lauda cu modul in care firma foloseste datele internautilor pentru a influenta alegeri.