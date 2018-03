Scandalul Cambridge Analytica mai trece o granita: O companie din Canada, complice la furtul de date

Ziare.

Christopher Wylie, care a dezvaluit anterior ca firma de consultanta politica Cambridge Analytica a accesat datele a 50 de milioane de utilizatori Facebook pentru realizarea profilurilor alegatorilor in beneficiul campaniei lui Donald Trump, a spus caWylie a oferit aceste informatii intr-o comisie parlamentara britanica, la cateva minute dupa ce directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, a refuzat sa apara in fata parlamentarilor de la Londra pentru a da explicatii.Seful comisiei a spus ca decizia lui Zuckerberg este surprinzatoare si i-a cerut sa se mai gandeasca, transmite Reuters.CNN a relatat ca Zuckerberg a acceptat, in schimb, sa fie audiat in Congresul SUA Dezvaluirile referitoare la folosirea datelor utilizatorilor in scopuri politice a dus la scaderea capitalizarii de piata a Facebook cu peste 100 de miliarde de dolari si au ingrijorat investitorii ca incapacitatea marilor companii de tehnologie de a proteja confidentialitatea datelor ar putea indeparta firmele care isi fac publicitate si ar putea duce la introducerea unor reglementari mai stricte.", a afirmat Wylie in comisia pentru industria digitala, cultura, media si sport a Parlamentului britanic.Facebook este investigata intens dupa dezvaluirile lui Wylie despre folosirea incorecta a datelor personale si rolul pe care l-ar fi putut avea in alegerile prezidentiale din 2016. Zuckerberg a cerut scuze , saptamana trecuta, pentru greselile Facebook si a promis masuri mai stricte pentru restrictionarea accesului unor terte parti la astfel de informatii.Ripon, un oras din Wisconsin unde Partidul Republican a fost fondat in 1854, este numele dat unui soft care permite unei campanii gestionarea bazei de date a alegatorilor, tintirea anumitor votanti, administrarea colectarii de fonduri si efectuarea sondajelor.Reprezentantii AggregateIQ nu au raspuns imediat solicitarii de comentarii. Compania a precizat anterior ca nu a facut si nu face parte din Cambridge Analytica si ca nici nu a intrat in contact cu aceasta firma.