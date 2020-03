Cand se joaca meciurile de la EURO la Bucuresti

Ziare.

Intre timp, forul de la Nyon a anuntat si noul program al meciurilor de la turneul final care va fi gazduit de 12 orase de pe intreg teritoriul Europei, inclusiv la Bucuresti.Cele patru partide gazduite de Arena Nationala, trei din grupa C si o optime de finala, se vor disputa la urmatoarele date, potrivit site-ului oficial al Federatiei Romane de Fotbal Duminica, 13 iunie 2021, ora 19:00*Austria - castigatoare play-off D sau AJoi, 17 iunie 2021, ora 16:00*Ucraina - Castigatoare play-off D sau ALuni, 21 iunie 2021, ora 19:00*Ucraina - AustriaLuni, 28 iunie 2021, ora 22:00*1F - 3A/B/C* Orele urmeaza sa fie confirmate.Pentru a fi prezenta la EURO, Romania trebuie sa castige play-off-ul programat in acest moment in iunie 2020. Pe 4 iunie, tricolorii ar urma sa dispute semifinala barajului in Islanda. In cazul unui succes, pe 9 iunie, nationala noastra va juca pentru locul la turneul final, tot pe teren strain, in fata Bulgariei sau Ungariei.UEFA continua sa monitorizeze situatia creata de pandemia COVID-19, iar datele pot suferi modificari.