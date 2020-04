Ce spune ministrul Tineretului si Sportului despre posibilitatea ca Romania sa organizeze mai multe meciuri de la Campionatul European

Ziare.

Dupa decizia amanarii turneului final pentru anul 2021 luata de UEFA, autoritatile din unele dintre cele 12 tari organizatoare s-au aratat rezervate in ceea ce priveste gazduirea unor meciuri ale CE."Pot sa confirm ca Bucurestiul va gazdui in mod sigur cele 4 meciuri din calendarul EURO 2020 care s-a amanat cu un an. Din pacate exista in Europa orase dintre cele organizatoare care resimt mult mai dur impactul acestei pandemii si deja au anuntat, oficial sau nu, ca au dificultati in a-si onora angajamentul luat pentru anul acesta. In acest context pot spune foarte clar si limpede ca noi ne afirma disponibilitatea in a prelua organizarea acestor meciuri. Pentru ca este o chestiune care tine de onoarea, tine de imaginea si posibilitatile acestei tari. Acest lucru l-am discutat si cu premierul Ludovic Orban, l-am comunicat si presedintelui Federatiei Romane de Fotbal, cu care am discutii constante... si suntem dispusi sa organizam mai multe meciuri la Bucuresti in EURO 2020", a spus ministrul intr-o transmisiune video pe Facebook."Am scris deja o Hotarare de Guvern care practic va reconfirma in mod oficial angajamentul nostru ferm pentru organizarea acestui extrem de important eveniment. Probabil ca maine va intra in sedinta de Guvern. Este un document care practic declara de interes public si de importanta nationala acest Campionat European de fotbal de anul viitor. In momentul de fata Hotararea de Guvern se afla la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, unde probabil are deja obtinut avizul. Iar maine va intra pe ordinea de zi a Guvernului sub rezerva obtinerii unui aviz similar din partea Ministerului Justitiei. Eu sper ca prin aceasta Hotarare de Guvern sa fim foarte bine intelesi ca ne dorim mai mult de la acest important eveniment care practic ne va aduce vizibilitate in plus, va crea imagine Romaniei si ne va aduce multiple beneficii economice si, bineinteles, va suplimenta resursele pe care le putem atrage", a adaugat el.Stroe sustine ca prin gazduirea mai multor partide Romania va acumula experienta in organizarea de evenimente sportive majore. "EURO 2020 este un exercitiu foarte util care practic ne pregateste pentru ceea ce ar trebui sa se intample ulterior cu aceasta minunata infrastructura sportiva pe care in momentul de fata o construim. Ea poate fi pusa in valoare numai daca noi vom organiza competitii majore importante in plan european si mondial la Bucuresti. De asta spun ca EURO 2020 este un exercitiu util, iar in 2021 vom avea si infrastructura si vom castiga si ceva experienta pentru ceea ce va urma", a precizat Ionut Stroe.Turneul final al Campionatului European de fotbal, programat initial in perioada 12 iunie - 12 iulie 2020, a fost amanat de UEFA pentru 11 iunie - 11 iulie 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, decizia fiind luata in urma unei teleconferinte organizate, la 17 martie, de forul continental cu toate cele 55 de federatii nationale. UEFA a decis ca denumirea competitiei sa ramana EURO 2020 chiar daca aceasta va avea loc in anul 2021.Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European pe Arena Nationala din Capitala. Editia aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European se va desfasura in 12 orase: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scotia) si Bilbao (Spania).Bucurestiul va gazdui trei partide in cadrul Grupei C si una in faza optimilor de finala. Daca se califica in urma barajului de Liga Natiunilor, echipa nationala a Romaniei va juca cel putin doua partide la Bucuresti.Echipa nationala de fotbal a Romaniei va intalni, la Reykjavik, selectionata Islandei, intr-o partida contand pentru semifinalele play-off-ului de calificare la Campionatul European. O victorie in aceasta partida ar pune Romania in postura de a juca ulterior, la Sofia sau Budapesta, meciul decisiv pentru calificarea la turneul final, in fata Bulgariei sau Ungariei.