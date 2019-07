Franta, Croatia, Belgia sau Portugalia ar putea juca pe Arena Nationala

Ziare.

Franta, Croatia, Belgia sau Portugalia ar putea fi repartizate in Grupa C, urmand a evolua pe Arena Nationala din Bucuresti"Daca ne uitam pe clasamentul FIFA Coca Cola (care conteaza la formarea grupelor valorice la tragerea la sorti) si la parcursul echipelor in calificarile pentru EURO intuim ca la Bucuresti va veni cel putin o echipa de top mondial si european. Cu o foarte mare probabilitate va juca, in grupa C, la Bucuresti, una dintre urmatoarele echipe:Franta - Campioana mondiala en-titreCroatia - Vicecampioana mondialaBelgia - locul III la MondialePortugalia - Campioana europeana en-titre si Campioana Nations League", se arata intr-un articol aparut pe site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal Si asta nu e tot. "Daca ne referim la meciul din optimi, cu o foarte mare probabilitate va juca pe Arena Nationala Germania, Campioana Mondiala la penultimul CM. Sau daca nu ea, inca una dintre cele 4 echipe de mai sus", mai scrie sursa citata.Arena Nationala din Bucuresti va gazdui trei meciuri in grupa C (14, 18 si 22 iunie 2020) si o optime de finala (29 iunie 2020) .