Cannes 2017: Tinute de covorul rosu si nu prea. Cum s-a prezentat Madalina Ghenea (Galerie foto)

Un astfel de exemplu este, fiica lui Johnny Depp si a Vanessei Paradis. Rochia ei simpla, alba, Chanel, cu mici accente aurii, a fost laudata de presa straina, intreaga ei aparitie fiind catalogata drept una "sic".Din cu totul alt film pare desprinsa. Rochia ei pare o combinatie intre o tinuta de patinaj si o costumatie tipica unei cowgirl. Rezultatul: dezastru, scrie nzherald.co.nz a avut aparitii de la sexy la extrem de sexy. Iata un astfel de exemplu.Si Romania a fost reprezentata, printre altii, de actrita. Aceasta s-a descurcat onorabil, mai cu seama ca in luna aprilie a devenit pentru prima oara mama.a purtat o rochie fluida si a fost apreciata pentru frumusetea sa "fara varsta", arata The Telegraph , model, fiica actorului Stephen Baldwin si a actritei Kim Basinger, a facut si ea impresie buna.Apreciata a fost si, in rochia sa simpla, dar cu taieturi indraznete.Desi rochia purtata de, in sine, a fost una potrivita pentru covorul rosu, imaginea, in ansamblu, nu a fost cea mai buna.Nici actritanu s-a ridicat la standardele fixate in alte ocazii. Multi s-au intrebat unde e restul rochiei sale Chanel. Criticii au apreciat insa ca a incaltat pantofi eleganti, cu toc.Nimeni nu se astepta casa dezamageasca, iar vedeta nu a facut-o., premiata la Cannes, a avut aparitii neasteptate in cel putin doua seri.Ambele au fost considerate nepotrivite pentru un astfel de eveniment.Pata de culoare de la gala premiilor de duminica seara,In cazul actriteilornici nu a mai contat ce au imbracat pe covorul rosu. Cele doua s-au sarutat cu patima, in aplauzele celor prezenti.