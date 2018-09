De ce a declarat Carmen Dan ca n-a coordonat nimic in data de 10 august, desi a fost prezenta in minister pana dimineata?

Ce este si cand a aparut Centrul National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica

O camera plina cu computere

1. O sedinta anuntata, care nu a mai avut loc - de ce?

2. Raportul cerut in data de 10 august cu lagatura directa cu protestele din Piata victoriei

3. Metroul se opreste sunand la un anumit loc, de la un anumit telefon

4. Alo, suntem cu totii in Ministerul de Interne

5. Declaratii contradictorii

A fost de multe ori o "situatie speciala". De ce nu a activat oficial Carmen Dan Centrul de Ordine Publica?

Pentru simplul motiv ca in cazul in care activa Centrul de Ordine Publica, doamna Carmen Dan era obligata de lege sa informeze Guvernul, CSAT si Presedintia, atat despre planul de interventie al jandarmilor, cat si despre desfasurarea si amploarea evenimentelor.

Ce au de ascuns PSD si Carmen Dan?

In dupa-amiaza zilei de 15 decembrie 2014, un elicopter SMURD care decolase din Constanta se prabuseste in lacul Siutghiol. Politia, pompierii si echipajele ISU rateaza interventia si patru oameni isi gasesc sfarsitul in apele inghetate.Aceasta tragedie venea la mai putin de un an de la o alta, prabusirea in Muntii Apuseni a unui avion de transport medical in urma caruia si-au pierdut viata pilotul Adrian Iovan si medicul rezident Aurelia Ion, alti patru medici si copilotul, supravietuind accidentului.Si in acest caz, echipele de interventie intampina dificultati in ce priveste descoperirea avionului prabusit, acesta fiind descoperit la peste cinci ore de la accident de catre un lucrator silvic.In urma acestui eveniment tragic, Radu Stroe, ministrul de Interne la acea data, demisioneaza.Din cauza unei crize acute de comunicare in ce priveste coordonarea serviciilor si agentiilor cu atributii in domeniul administrarii "actiunilor in situatii speciale si de criza" si de teama de a nu-si pierde functia in urma unei noi tragedii asemanatoare, Gabriel Oprea, vicepremierul, dar si ministru de Interne de la acea vreme, la o saptamana de la tragedia de pe lacul Siutghiol, infiinteaza Centrul National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica , care ia nastere in urma unei Hotarari de Guvern, nr. 1152 din data de 23 decembrie 2014 si de a carui functionare se va ocupa Directia Generala de Management Operativ din cadrul Ministerului de Interne."Acolo, in minister, au alte capabilitati logistice, au posibilitatea de a monitoriza in timp real ce se intampla, de a primi informatii. Centru are dotari. Se analizeaza datele si informatiile, se iau decizii si se vine in sprijinul celor din teren. De-aia se activeaza cand sunt crize", a declarat pentru Ziare.com o persoana apropiata de actiunile autoritatilor din data de 10 august."Centrul National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica, denumit in continuare Centrul National, se organizeaza, potrivit legii, in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ca structura interinstitutionala de suport decizional pentru managementul integrat al actiunilor in situatii speciale si de criza", scrie in articolul 1 al hotararii de guvern prin care se infiinteaza aceasta structura.Deci, in Ministerul de Interne avem o camera plina cu computere la care lucreaza personal specializat care are acces la toate informatiile disponibile in legatura cu un anumit eveniment.De functionarea acestui centru se ocupa Directia Generala Management Operational, subordonata Ministrului De Interne.De asemenea, Centrul National de Ordine Publica se subordoneaza "vicepremierului si ministrului de Interne", conform hotararii din decembrie 2014.Potrivit legii, "Centrul de decizie se intruneste in sedinte ori de cate ori situatia o impune, la solicitarea viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ori a conducatorilor celorlalte institutii publice reprezentate".Pana in acest moment, nu stim cine a facut planul de interventie, dar stim ca o intalnire intre toti factorii de decizie implicati ar fi trebuit sa aiba loc, insa nu a mai avut."Planul de interventie nu stiu cine l-a realizat pentru ca in data de noua august am primit un anunt ca urmeaza sa fie o intalnire in ziua de 10 august cu domnul Gheorghe Nucu Marin (n.r. colonel, secretar de stat, inlocuitorul ministrului Carmen Dan in perioada in care aceasta a fost in concediu), domnul Nucu era imputernicit la comanda Ministerului. Dumnealui, de drept, coordona activitatea. A ramas sa ne intalnim in ziua de 10 august, dar in ziua de 10 nu ne-am mai intalnit, nu ne-a mai chemat nimeni", a declarat pentru Ziare.com un reprezentat al administratiei care a dorit sa-si pastreze anonimatul.In lipsa acestei sedinte si a anuntului oficial a existentei unei "situatii speciale", Carmen Dan, care se intoarce din concediu in dimineata zilei de 10 august,si nu poate coordona activitatile in ce priveste manifestatia din Piata Victoriei.Pe de alta parte, pe parcursul intregii zile, spre Metrorex, dar si spre RATB, au fost trimise "ordine" de la Directia Generala de Management Operativ (DGMO), aflata in subordinea directa a doamnei Carmen Dan, in ce priveste inchiderea unor statii de metrou, precum si modificarea traseelor de transport in comun, in principal ale celor care tranzitau Piata Victoriei.In ziua de 10 august "desi eram intr-o delegatie la Tallin, Estonia, am primit informatii de la domnul viceprimar Badulescu despre solicitari de modificari de trasee de RATB venite pe parcursul zilei", a declarat primarul Gabriela Firea, dupa audierile la Sectia Militara a Parchetului General, desfasurate pe parcursul a peste trei ore in ziua de marti, 4 septembrie.Doamna Firea a facut referire la acelasi tip de solicitare pe care l-a primit si Metrorex in seara zilei de 10 august, ora 20.00, pentru a inchide statia de metrou Piata Victoriei.Cine a decis si a dat ordinul de oprire a metroului? "Trebuie sa suni intr-un anumit loc de la un anumit telefon. De acolo se opresc aeroportul, gazul, curentul. E un protocol. Nu poate sa vina Gigel de la Jandarmerie sa spuna ca sunt numit comandantul operatiunii din Piata, opriti metroul. De unde sa stiu eu metrou ca te-a numit pe tine? Nu exista asa ceva. Toate se fac de cineva cu autoritate. Si la noi, se fac de catre o singura persoana", explica sursa citata.Ministrul Carmen Dan se intoarce in data de 10 august la serviciu unde, conform propriilor declaratii, impartaseste "trairi" cu cei implicati in gestionarea evenimentelor din Piata Victoriei.Stim ca este creata o celula de criza de unde secretarul de stat Mihai Dan Chirica a "sunat in repetate randuri" in camera din spatele Guvernului pentru a se interesa daca prefectul Speranta Cliseru a semnat ordinul de evacuare a Pietei, spunand ca "suntem cu totii", undeva in Ministerul de Interne, a descris o persoana apropiata situatiei desfasurarea evenimentelor."La ora 18.48, apar primele persoane cunoscute ca facand parte din galeriile de fotbal. Venirea acestora in perimetrul in care se desfasura (protestul) nu s-a facut in grup organizat, ceea ce a impiedicat Jandarmeria sa dispuna masuri de blocare a acestora. Una dintre concluziile raportului este ca modul de exercitare a violentei asupra fortelor de ordine a avut un caracter de noutate, reflectand o mutatie in plan actional", a declarat chiar Carmen Dan in data de 11 august, prezentand concluziile unui raport al Jandarmeriei. Deci, conform propriilor declaratii, ministrul se confrunta cu o situatie speciala, dar refuza sa activeze Centrul National de Ordine Publica, conform legii."Evenimentul din data de 10 august nu a mai avut organizatori, fapt ce a dat posibilitatea participarii unor manifestantti care au instigat la actiuni violente. Au fost incercari repetate de intrare in sediul guvernului, de forttare a cordoanelor de jandarmi si de incendiere a unor obiective in spatiul public.In aceste conditii, fortele de ordine au intreprins demersuri de oprire a violentelor in conformitate cu legislatia in vigoare, iar fata de plangerile unor demonstranti care au reclamat faptul ca au fost victimele unor abuzuri, au fost demarate anchete cu privire la faptele semnalate", se arata in scrisoarea semnata de premierul Viorica Dancila Exista doua posibilitati: ori ministrul de Interne Carmen Dan a activat Centrul de Ordine Publica si a informat exclusiv prim ministrul despre "situatia speciala", incalcand legea prin ascundere de informatii fata de celelate institutii abilitate sa le primeasca, ori ministrul de Interne nu a activat Centrul, incalcand prevederile legale in ce priveste "situatiile speciale", transmitand informatii false catre premier.Exista cel putin patru situatii care descriu o situatie speciala, ignorata oficial de ministrul de Interne Carme Dan:1. provocarile huliganilor din Piata Victoriei culminand cu agresarea jandarmilor lasati in urma, in multime, de colegii lor2. folosirea de catre jandarmi in mod excesiv a gazelor lacrimogene asupra manifestantilor3. De ce lovirea in mod repetat de catre jandarmi a manifestantilor cu mainile ridicate4. Sute de persoane gazate sau ranite care au cerut ajutorul personalului medical de la ambulante"In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile folosite au urmatoarea semnificatie: situatii speciale - situatii generate de acele actiuni/evenimente, care, direct sau in mod gradual, pot avea impact major asupra climatului de ordine publica si sigurantei cetateanului si pentru care sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse specializate si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate", se precizeaza in hotararea de infiintare a Centrului de Ordine Publica.In plus, in acelasi act legislativ din 2014 se arata ca in cazul unei situatii speciale se "solicita, in cadrul cooperarii, participarea la gestionarea situatiilor speciale si de criza in domeniul ordinii publice a institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si a altor institutii si autoritati publice, potrivit atributiilor stabilite pentru acestea prin lege; se informeaza viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, prim-ministrul, Presedintele Romaniei, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si Parlamentul asupra stadiului realizarii masurilor stabilite si a principalelor evolutii, pe timpul starii de urgenta si in situatii speciale si de criza", se arata in hotararea de guvern.- De ce sustine ca era in concediu si a asistat impasibila din minister la tot ce s-a intamplat, doar empatizand cu cei care ar fi luat deciziile de interventie?- De ce nu a fost activat Centrul de Ordine Publica, desi au fost nenumarate "situatii seciale", iar o implicare a tuturor institutiilor abilitate ar fi putut limita agresiunea interventiei si numarul de victime?- De ce au fost izolati intr-o cladire din spatele guvernului, tinuti departe de orice sursa de informare, reprezentanti ai autoritatilor pusi sa ia decizii in acea noapte?- Cine a participat la celula de criza si cine ce decizii a luat?- De ce a fost secretizat raportul Jandarmeriei?- De ce nu s-au luat masuri pentru oprirea grupurilor de agitatori si huligani care s-a stiut ca vin spre Piata?- De ce s-a insistat atat de mult pentru semnarea de catre prefectul Capitalei a ordinului de interventie, dupa ce interventia avusese loc?- De ce s-au adus forte suplimentare din alte judete de jandarmi, de ce au fost ascunse numerele de pe castile fortelor de interventie, de ce au fost echipate neuzual fortele de interventie, in conditiile in care nu se primisera informari oficiale despre posibile violente?Sunt numai cateva dintre intrebarile la care Carmen Dan trebuie sa raspunda.Iar blocarea de catre PSD, prin Serban Nicolae, a audierii, marti, a ministrului Carmen Dan in comisia de aparare a Parlamentului cu privire la evenimentele din Piata Victoriei, alimenteaza suspiciunile: de ce se tem si ce au de ascuns PSD si Carmen Dan?