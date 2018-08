"Doi si-un sfert", la ordinul ministrului

Foto: Antena3 TV

Dezinformare interna

Cantitatea de gaze, confidentiala

Jandarmii si banda adeziva

Foto: Facebook/Passport Production

Greu de crezut: un maior sef al actiunii!

Foto: Facebook/Passport Productions

Foto: Republica.ro

Episodul Springtime: Cine a sunat la 112?

Enigmele pistolului

Doar 5 abuzuri?

Oficial: Excremente aruncate in jandarmi

Foto: captura Antena3 TV

Ziare.

com

Carmen Dan a prezentat un raport pe care l-a solicitat saptamana trecuta, precizand ca acesta nu are rolul de a stabili vinovatii si ca nu are nicio ezitare sa il prezinte comisiilor parlamentare, Guvernului sau CSAT.Ministrul nu a lamurit insa mai multe aspecte esentiale pentru opinia publica, privind modul in care jandarmii au intervenit in seara de 10 august.a facut un inventar al celor mai importante 10 intrebari la care Carmen Dan trebuie sa raspunda.1. "Doi si-un sfert" si Jandarmeria au informat despre prezenta huliganilor in Piata Victoriei?2. Cine le-a spus jandarmilor ca doi colegi ar fi fost omorati de protestatari?3. Care este cantitatea de gaze folosite in Piata Victoriei?4. De ce jandarmii aveau acoperite cu banda indicativele unitatilor din care faceau parte?5. Cine a condus "de facto" interventia jandarmilor in Piata Victoriei?6. De ce echipajele de jandarmi si SAS au fost trimise la Springtime dupa un apel la 112?7. De ce jandarmii erau inarmati cu pistoale?8. Ce arma a fost furata?9. Care este numarul real al abuzurilor facute de jandarmi?10. Cine raspunde pentru dezinformarile purtatorilor de cuvant?Intr-un interviu la Antena3, Carmen Dan a vorbit si despre informarile de la serviciile specializate, in legatura cu protestele din 10 august."A mai fost un episod, cand dintr-o eroare asumata, am stabilit ca MAI va avea o foarte buna comunicare cu partenerii structurilor de informatii. Eu am facut tot ce am putut ca ministru, sa nu existe nicio indoiala ca avem buna intentie de a colabora cu aceste structuri.Caracterul acestor informatii nu a condus la ideea ca vor avea loc astfel de manifestatii. Eu nu pot sa devoalez public in ce au constat aceste informatii. Pot sa spun ca a existat comunicare, a existat un schimb de informatii", a spus ministrul.Ministrul de Interne are in subordine un serviciu secret: Directia Generala de Protectie Interna (DIPI), cunoscut ca "Doi si-un sfert", iar Jandarmeria are o baza de date cu suporterii echipelor de fotbal. La Antena3, ministrul a dat de inteles ca aceste structuri nu ar fi avut date privind posibile violente.Informatii ca protestul ar putea degenera insa se stiau cel putin din 9 august, atunci cand seful Serviciului de comunicare din Jandarmeria Romana, Marius Militaru, si purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, maiorul Georgian Enache, au transmis ca jandarmii nu vor tolera insubordonarea civica ce urmareste destabilizarea ordinii. Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei Romane (BSIJ), a explicat intr-un interviu ca, atunci cand era in Piata Victoriei, a primit informatia ca doi colegi ai sai ar fi murit."Pe momentul intoarcerii, s-au primit doua informatii: una transmisa de structurile de cercetare din piata care au transmis clar ca jandarmii sunt atacati, ca sunt la pamant, sunt calcati in picioare, doi oameni sunt omorati. Informatia asa a fost, probabil ca ei se refereau..., dupa aceea am vazut si eu imaginile la televizor cu acea fata si cu acel baiat (...) Simultan, din dispecerat ni s-a transmis ca pe televiziuni sunt imagini cu doi jandarmi intinsi la pamant care sunt calcati pe cap.In clipa aceea, comandantul actiunii a luat decizia ca efectivele brigazii speciale sa actioneze pe directia Springtime".Carmen Dan a nuantat duminica seara la Antena3 declaratiile lui Paraschiv:"Comandantul operatiunii trebuie sa spuna la cine a ajuns aceasta informatie. Nu stiu exact cum a functionat sistemul de comunicatii. Stiu ca, intr-adevar, informatia a ajuns la colonelul Paraschiv si ca acesta s-a exprimat, in acel moment de tensiune maxima: Imi sunt omorati jandarmi. Acum, la rece, si fara patima, facand o analiza, cand spui:, ca sunt supusi unor atacuri, reiese ca pot fi omorati cu bataia, nu s-a exprimat."Parchetul General a anuntat, joi seara, ca a ridicat de la Jandarmeria Romana mai multe documente privind substantele chimice folosite in interventia de la mitingul din 10 august, din Piata Victoriei, precum si mostre de aceste substante si de munitie neletala.Procurorii precizeaza ca acestea au certificat de calitate si garantie si declaratie de conformitate si au prezentat si lista acestora.Despre cantitatea de gaze iritant-lacrimogene folosita de trupele Jandarmeriei in timpul manifestatiei din 10 august, ministrul a mentionat ca date despre acest aspect sunt cuprinse in raportul MAI pe marginea evenimentelor din Piata Victoriei, dar ca documentul are un "caracter confidential" si, ca atare, nu poate face aceasta precizare.Niciun oficial din Jandarmerie sau MAI nu a explicat de ce jandarmii si-au ascuns numarul de identificare si indicativul unitatii din care fac parte.Imagini surprinse de cei de la Passport Production arata clar cum peste numarul de identificare, pe unele caschete, era lipita banda adeziva de culoare neagra."In imagine, jandarmi in actiune, la ora 16:30, cu numerele de identificare de pe caschete acoperite cu banda adeziva neagra. Acestia nu arata deloc ca oameni de toata isprava care lucreaza in slujba cetateanului si nu au nimic de ascuns", au scris cei de la Passport Production pe Facebook.Potrivit ministrului de Interne, misiunea din 10 august a fost executata de Unitatea de Jandarmi din Bucuresti, comandant fiind maiorul Laurentiu Cazan, care a avut la dispozitie si forte suplimentare din patru centre din teritoriu si ca nu s-a impus activarea Centrului National de Ordine Publica.Totusi, Carmen Dan a fost prezenta in MAI in noaptea de 10/11 august pana la ora 3 dimineata. In plus, fostul sef al Jandarmeriei, colonelul Sebastian Cucos, si adjunctul acestuia, colonelul Ionut Sindile, au fost prezenti in seara de 10 august in Piata Victoriei.Potrivit imaginilor difuzate de mass-media, cei doi apar cum coordonau pe teren interventiile.De asemenea, in locurile in care jandarmii au intervenit agresiv, acestia erau coordonati de colonelul Catalin-Razvan, seful BSIJ. Deci cel putin trei colonei erau in piata, care aveau grade si functii mai mari decat ale maiorului Laurentiu Cazan.Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca s-a primit un telefon la 112 care reclama violente la Springtime si in acel moment au fost trimisi politisti care, blocati, au trebuit scosi de jandarmi.Episodul de la fast-food-ul Springtime a fost cel care a declansat in serie interventia violenta a jandarmilor. Potrivit ministrului de Interne, patru echipaje ale unei unitati de elita au fost dislocate in acel loc, desi acolo nu seintampla nimic.Inregistrarile video din Piata Victoriei arata ca, in momentul in care au vazut masinile Politiei, oamenii au scandat "fara violenta" si "inapoi" . Dubele au inceput sa se retraga, iar manifestantii au aplaudat si au scandat "M**e PSD" si "bravo". Deci nici interventia Jandarmeriei nu era justificata."La ora 22:53 dispeceratul 112 semnaleaza ca in zona unui fast-food din Calea Buzesti un grup de persoane se manifesta violent. DGJMB solicita interventia Politiei, intrucat nu aveau pe moment posibilitatea sa ajunga in zona respectiva.In prima faza au fost directionate in zona 2 echipaje ale Serviciului pentru Actiuni Speciale din Politia Capitalei, ulterior, in scurt timp, in sprijinul acestora venind alte 2 echipaje.In jurul orei 23:01, echipajele ajunse raporteaza ca nu exista acte de violenta sau vandalism in zona, fapt pentru care li se transmite ordinul sa se retraga. Intre timp, echipajele sunt blocate de multimea de oameni care inconjoara masinile si astfel se solicita sprijinul Jandarmeriei.In dinamica acestei situatii, alte 3 echipaje ale Politiei care sunt directionate catre aceeasi zona sunt blocate in zona Pasajului Victoria. La solicitarea Politiei, doua detasamente de jandarmerie sunt directionate dinspre Palatul Victoria catre echipajele de politie blocate in zona fast-food-ului. Acesta este momentul cand cei doi jandarmi - un barbat si o femeie - sunt izolati de restul detasamentelor si sunt atacati, fiind sustras pistolul unuia dintre ei"."La ora 23:11 s-a facut interventia pentru restabilirea ordinii publice pentru eliminarea riscului de pericol pentru participanti, mai ales ca o arma fusese sustrasa de la un jandarm", a declarat Carmen Dan.Raman insa intrebarile: de ce jandarmii aveau pistoale la ei in timpul interventiei la Springtime, ce model era arma si daca au fost sustrase si gloantele.In acest caz, o persoana a fost arestata, dar neaga ca ar fi sustras pistolul. Carmen Dan a declarat duminica seara ca pana in prezent au fost identificate cinci cazuri de abuzuri ale jandarmilor impotriva unor persoane care nu erau violente.Mass-media si utilizatori ai retelelor sociale au prezentat zeci de cazuri de abuzuri ale jandarmilor. Au fost depuse la Parchetul General aproximativ de plangeri. De altfel, protestatarii au povestit in fata procurorilor ce au patit in seara protestului.Mai multe infomatii care au inflamat opinia publica au fost facute de purtatorul de cuvant al Jandarmeriei. Potrivit oficialului, protestatarii au aruncat cu excremente si urina in jandarmi. Nicio inregistrare sau fotografie nu a fost adusa ca dovada in sprijinul acestei afirmatii.Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Bucuresti, Georgian Enache, in direct la Antena 3: "Echipele de dialog sunt printre manifestanti si discuta cu ei pentru a-i determina pe acestia sa nu mai arunce asupra fortelor de ordine cu diverse obiecte si s-au folosit inclusiv pungi cu excremente, cu urina.Care au fost aruncate catre fortele de ordine. Au fost aruncate de asemenea pietre rupte din carosabil, care nu au ranit... ajuns doar in capul jandarmilor, ci si au lovit chiar persoane care participau la adunarea publica. Colegii mei au folosit, atunci cand s-a rupt gardul de protectie, spray-urile individuale de protectie, pentru ca au fost pusi intr-o situatie de pericol, iar legea permite jandarmului sa utilizeze toate mijloacele pe care le are in dotare pentru a inlatura acea stare de pericol. In acest moment, situatia s-a calmat, din punctul nostru de vedere".Antena 3 titra pe ecran: "Protestatarii au incercat sa ocupe Guvernul", "Surse: Membrii galeriilor vin spre Piata", "Manifestantii au aruncat cu steaguri in Jandarmerie", "Un jandarm a fost ranit in incidente".Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, Marius Militaru, a dat mass-media o informatie care nu a fost confirmata ulterior. Este vorba de "suspiciune fractura de coloana cervicala" in cazul femeii jandarm care a fost lovita.