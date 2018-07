Carmen Dan a deschis noul sediu de eliberare a pasapoartelor in mall si spune ca MAI nu va plati chirie

Ziare.

com

La deschiderea noului spatiu, Dan a precizat ca ministerul pe care il conduce nu plateste chirie, ci doar utilitatile.Intrebata in ce conditii functioneaza sediul din mall, Carmen Dan a oferit cateva detalii."Este un contract avantajos. Mall-ul ne-a pus la dispozitie acest spatiu. Noi platim utilitatile. Contractul este pe 5 ani cu posibilitate de prelungire. Nu va pot spune suma pe utilitati inca, dar", a explicat Carmen Dan.De asemenea, ministrul a mai afirmat ca noul sediu este unul "ultramodern, dotat cu 14 ghisee in care se proceseaza cererile de eliberare si alte 4 ghisee unde se elibereaza pasapoartele"."Exista spatii de asteptare decente pentru cetateni. Asta ne-am dorit, pentru ca, asa cum stiti, iunie, iulie, august si prima jumatate a lunii septembrie sunt cele mai aglomerate luni. Ce am constatat cu bucurie a fost ca oamenii au inteles situatia cu aglomeratia si acea campanie desfasurata si-a atins scopul pentru ca sunt multe persoane care au inteles si si-au facut documentele de calatorie nu in aceste luni de varf.Pot sa spun ca in primul semestru al anului 2018 am eliberat in jur de 105.000 de pasapoarte, comparativ cu anul trecut, cand am eliberat 77.000 documente - lucru care s-a facut in conditii civilizate. Le multumesc tuturor celor care au contribuit", a adaugat ministrul.Dupa deschiderea noului spatiu, pentru regiunea Bucuresti-Ilfov vor fi primite solicitari si se vor elibera pasapoarte numai in doua puncte: in mall-ul ParkLake din Sectorul 3, unde vor functiona 14 ghisee de primiri cereri si trei ghisee de eliberari pasapoarte, si in Plaza Romania din Sectorul 6, in care functioneaza 20 de ghisee de primiri cereri si trei ghisee de eliberari pasapoarte.Amintim ca vara trecuta, la sediul pentru eliberarea pasapoartelor din Pipera, s-au format cozi de sute de oameni, care veneau cu cateva ore bune inainte de inceperea programului pentru a fi siguri ca prind loc in fata si scapa de lunga asteptare pentru depunerea actelor.In timp ce la sediul din Pipera erau procesate peste 900 de cereri pe zi , la celelalte patru birouri nu erau procesate mai mult de 100 de solicitari.A.D.