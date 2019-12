Carmen Dan a facut noi precizari despre evenimentele din 10 august

Ziare.

com

Referindu-se la audierea sa in acest dosar, fostul ministru sustine ca se astepta sa fie chemat ca martor "la cald", inca de anul trecut."Cu toate astea, reamintesc opiniei publice ca in niciun moment nu s-a pus problema sa evit sa ma prezint in fata procurorilor. Imi doresc, ca multi altii, indiferent de interesul fiecaruia, ca ancheta sa lamureasca toate aspectele care vizeaza momentul 10 august", a scris Carmen Dan pe Facebook , sambata.Aceasta a aratat ca, desi se afla in concediu in perioada respectiva, era in Bucuresti, "la fix 15 minute de minister" si a revenit la birou, preluand comanda ministerului "din punct de vedere managerial, nu operativ"."Legat de revenirea mea din concediu in 10 august 2018, aceasta a avut loc pentru ca mandatul meu a fost unul al responsabilitatii si al asumarii. Din acest motiv, nu ar fi fost deloc normal sa nu ma intereseze ce se intampla in Piata Victoriei. E adevarat, ma aflam in concediu, dar eram in Bucuresti, la fix 15 minute de minister, nicidecum plecata la mare sau la munte.Orice ar spune unii sau altii, eu cred cu tarie ca in situatii de criza, seful unei institutii trebuie sa fie in institutie! Am revenit, asadar, la birou si, automat, am preluat comanda ministerului din punct de vedere managerial, nu operativ!", a explicat Dan.Ea a subliniat ca, la nivelul ministerului, a functionat "o componenta de monitorizare a misiunii, nu una de conducere"."In ceea ce priveste organizarea misiunii, informatiile le-am primit de la cei care au pregatit misiunea, iar pe parcursul desfasurarii acesteia evident ca am fost informata cu ce se intampla in piata. Eu am primit informatii din piata, nu am dat directive legate de modul de actionare a fortelor prezente din partea MAI! Fluxul informational a circulat dinspre piata catre conducerea MAI, nu invers! Precizez acest lucru pentru ca la nivelul ministerului a functionat doar o componenta de monitorizare a misiunii, nu una de conducere. Coordonarea s-a realizat din teren, din punctul de comanda inaintat", a sustinut Carmen Dan.Potrivit acesteia, peste 90% din raportul "10 august" a fost declasificat in mandatul sau de ministru."E adevarat ca acum un an au existat terte parti care nu au dorit declasificarea informatiilor care le apartineau, motiv pentru care nu s-a putut declasifica integral raportul. Acum, am vazut ca se poate. Ce sa zic? Poate ca nu m-as fi indoit de calitatile de 'negociator' ale actualului ministru, daca as fi recunoscut un stil onest si modest si deloc populist de a conduce institutia MAI.Insa cand faci confuzii intre DSU si IGSU sau improvizezi ordinea masurilor ce trebuie luate de Jandarmerie la o manifestatie publica, e greu sa ai credibilitate. Si stiu ce spun! Revenind la raport, mai precizez ca, daca dupa declasificarea sa integrala gaseste cineva vreo implicare a mea in a transmite ordine abuzive, eu sunt prima care cere sa le faca publice. Imediat!", a mai spus Dan.Ea afirma ca regreta actele de violenta produse atunci in Piata Victoriei, precizand insa ca "violentele nu au fost numai de o parte a celor aflati acolo"."Despre desecretizarea comunicatiilor operative, vreau sa le transmit celor care cred ei ca stiu mai bine cum s-au desfasurat lucrurile, sa nu se astepte sa gaseasca vreo implicare a mea in a da ordine scrise sau verbale ca jandarmii sa loveasca pe cineva. Astfel de ordine nu exista! Regret in continuare orice act de violenta care s-a produs in Piata Victoriei, dar cred ca trebuie sa ne amintim ordinea corecta, din punct de vedere cronologic, de desfasurare a lucrurilor. Cred ca ar trebui sa ne asumam si sa recunoastem ca violentele nu au fost numai de o parte a celor aflati acolo", a adaugat fostul demnitar.Carmen Dan sustine ca ar fi dorit sa faca toate aceste precizari inca de vineri, dar "nu a existat mediul propice pentru declaratii, (...) nici interes din partea unor oameni care 'stiu ei mai bine' cine e vinovat si in ce masura".Fostul ministru al Afacerilor Interne a fost audiat, vineri, peste sase ore la DIICOT in dosarul 10 August