Carmen Dan a fost audiata 6 ore la DIICOT: Anchetatorii au vrut sa lamureasca rolul ministrului de Interne in acea zi

Ancheta, preluata de DIICOT

Ziare.

com

Ea a precizat, la iesirea din sediul DIICOT, ca audierea sa a durat atat de mult pentru ca anchetatorii au vrut sa lamureasca mai multe aspecte."A durat destul de mult pentru ca cei care au pus intrebari, anchetatorii, au fost interesati sa lamureasca foarte multe aspecte. In special au vizat rolul pe care l-a avut ministrul de Interne, Carmen Dan, in acea zi (10 august 2018 - n.red.).In niciun caz un rol activ de coordonare a actiunilor operative. Am dat toate amanuntele referitoare la acest lucru. Ma aflam la mine in birou, nu in centrul de comanda. Sunt mai multe informatii care au aparut in spatiul public, anchetatorii au tinut sa le lamureasca", a afirmat fostul ministru."Ministrul, indiferent de culoarea politica, nu conduce misiunile operative", a mai subliniat Carmen Dan.In tot acest timp, protestatarii adunati la sediul DIICOT huiduiau si scandau "mincinoasa" Intrebata daca a vorbit cu fostul lider PSD, Liviu Dragnea, incarcerat la Rahova, Carmen Dan a raspuns negativ."Nu am vorbit cu Liviu Dragnea, am facut precizari referitoare la comunicarea in planul organizarii misiunii cu anumite persoane. Nu am comunicat, nu am avut intalniri in acea zi cu nicio persoana politica", a tinut sa puncteze fostul ministru.De asemenea, intrebata daca mai sustine ca protestul diasporei din 10 august a fost o tentativa de lovitura de stat, asa cum a spus in septembrie 2018 , Dan a refuzat sa dea un raspuns clar."Mi-e greu sa ma concentrez (jurnalistii puneau multe intrebari - n.red.). Nu am lamurit eu aspectele de genul asta. Am spus care cred ca este parerea mea referitoare la modul in care s-a organizat acea activitate", a raspuns fostul ministru.In plus, intrebata de un protestatar de ce a mintit in conferinta de presa din septembrie 2018, Carmen Dan a replicat: "Eu spun adevarul".In tot acest timp manifestantii scandau "mincinoasa, mincinoasa, mincinoasa".Fostul ministru de Interne Carmen Dan a venit, vineri dimineata, la DIICOT, pentru a fi audiat, in calitate de martor, in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei.Procurorii DIICOT au reluat audierile in dosarul privind interventia in forta a jandarmilor, iar miercuri a fost citat procurorul militar Bogdan Pirlog, cel care a fost atunci in Piata Victoriei si s-a sesizat in legatura cu actiunea jandarmilor.DIICOT are in lucru un dosar preluat de la Sectia Parchetelor Militare, in care sunt cercetati sefii din Jandarmerie care au dirijat actiunea de interventie din 10 august 2018.Este vorba de colonelul Ionut Catalin Sindile, seful Jandarmeriei Romane; colonelul Gheorghe Sebastian Cucos, prim-adjunct al Jandarmeriei Romane; maiorul Laurentiu Cazan, director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, dar si secretarul de stat Dan Chirica.