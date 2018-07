Carmen Dan a refuzat protectia SPP pentru Kovesi, dupa ce aceasta a plecat de la DNA

Ziare.

com

"Fiecare membru al CSAT are libertatea propriilor optiuni. Asa cum stiti, comunicarea se face de la nivelul Administratiei prezidentiale, insa eu admit ca exprimandu-mi optiunea am spus de asemenea ca exista alternativa pentru paza si protectia persoanelor care nu mai sunt demnitari, inclusiv in situatia in care acestia se simt amenintati sau sunt intr-o situatie de pericol.Exista prevedere in sensul acesta si legea 303, ca si legea 550 de organizare si functionare a Jandarmeriei Romane precizeaza foarte clar care sunt competentele acestei institutii", a declarat Carmen Dan.Ministrul Afacerilor Interne a spus ca sunt niste rigori care impun conduita unui membru in CSAT."Fiecare membru, contrar oricaror alte speculatii, are libertatea propriei optiuni", a adaugat ea.Legea 303/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor prevede la articolul 3 alineatul 5: "Protectia magistratilor, a politistilor si jandarmilor, precum si a membrilor de familie ai acestora, in cazurile in care viata, integritatea corporala sau avutul acestor persoane sunt supuse unor amenintari, se asigura de Ministerul Afacerilor Interne, potrivit legii".Potrivit articolul 19 alineatul 2 din Legea 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane, "la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, in situatii care nu sufera amanare, la propunerea inspectorului general, ministrul administratiei si internelor poate aproba asigurarea temporara a protectiei unor persoane, obiective, bunuri, valori si transporturi speciale, altele decat cele stabilite prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii".Potrivit art. 14 alin. 2 si 4 din Legea privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Paza: "Persoanele indreptatite sa beneficieze de protectie si obiectivele a caror paza se asigura de catre Serviciul de Protectie si Paza se stabilesc prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii".