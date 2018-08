Carmen Dan a schimbat seful Jandarmeriei: Cine este noul interimar (SURSE)

Ziare.

Este vorba de Ionut Sindile, potrivit unor surse citate de G4Media Informatia nu a fost inca confirmata oficial.Sindile este imputernicit in functia de inspector general al Jandarmeriei Romane incepand cu data de 15 august, pentru o perioada de maximum sase luni. Are gradul de colonel si este prim-adjunct al inspectorului general si Sef al Statului Major al Jandarmeriei Romane, potrivit site-ului oficial al Jandarmeriei Reamintim ca lui Cucos ii expira miercuri al doilea mandat de interimar (6 luni), ultimul posibil din punct de vedere legal. CSAT nu a avizat numirea lui pentru un mandat plin , asa cum a propus ministrul de Interne.Carmen Dan a spus marti ca a trimis la Cotroceni documentele prin care cere prelungirea mandatului lui Cucos, insa nu a primit inca aprobare din partea presedintelui Iohannis. Ulterior, Administratia prezidentiala a anuntat ca CSAT va lua o decizie cu privire la numirea lui Sebastian Cucos la conducerea Jandarmeriei dupa finalizarea anchetei privind violentele din Piata Victoriei, din data de 10 august.Sebastian Cucos a spus, marti seara, intr-o conferinta de presa, ca el a absolvit un examen pentru postul de inspector general al jandarmeriei Romane si ca asteapta avizul CSAT, fiind o procedura care dureaza. "Este o procedura care dureaza, nu fac decat sa astept ca procedura sa se incheie", a subliniat el.Numirea are loc in contextul numeroaselor acuzatii aduse Jandarmeriei Romane si lui Sebastian Cucos personal . Mai multe dosare au fost deschise la Parchetul Militar si la Parchetul General, dupa violentele din Piata Victoriei.