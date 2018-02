Carmen Dan acuza manipulari si mesaje panicarde: Cel mai mic venit al unui politist este de 3.000 de lei. Cui ii va scadea salariul in MAI

Venitul minim net in MAI e de 3.000 de lei

Sporul si manipularea

Precizarea a facut-o ministrul de Interne la sfarsitul unei conferinte de presa, ca un raspuns la insistenta jurnalistilor. La inceputul conferintei, Carmen Dan spusese ca "au fost vehiculate diverse informatii despre scaderea salariilor. Nu sunt reale si este necesar sa fie clarificate".Totusi, ca raspuns la intrebarile jurnalistilor, aceasta a admis ca "sunt situatii punctuale, daca e nevoie fac aceasta precizare. Sunt situatii punctuale - cand vorbim de micsorare - ale managerilor publici, si acele salarii, iarasi punctual, din zona de varf a ministerului".Ministrul a tinut sa lamureasca o declaratie a unui lider sindical care a transmis recent ca, nemultumiti de scaderea salariilor, politistii vor lucra de acum inainte doar pe program 08:00-16:00."Le transmitem cetatenilor ca politistii nu vor mai accepta ca, dupa orele de program, din timpul lor liber, sa mai intervina la evenimente si nici nu vor mai asigura continuitatea.Pe romaneste, inseamna ca Politia va functiona de la 8 la 16, dupa ora 16, talharii, hotii si orice alte categorii de infractori vor putea circula liber, vor putea comite infractiuni", a spus zilele trecute Cosmin Andreica, lider sindicat Europol.Ministrul a acuzat, in timpul conferintei, ca aceste mesaje sunt iresponsabile si ca panicheaza populatia."Au fost transmise mesaje iresponsabile conform carora politistii vor lucra numai in intervalul 08:00-16:00, in afara acestui interval, cetatenii neavand siguranta pe care Politia Romana este obligata sa o asigure.Astfel de abordari prin care unele persoane vor sa se evidentieze in spatiul public risca transmiterea unei stari de panica (sic!) catre populatie. De aceea, fac un apel la responsabilitate din partea acestor persoane, indiferent de statutul lor.In acest context, am fixat un termen de, astfel incat sa asigure respectarea obligatiei continuitatii serviciului politienesc, dar si respectarea timpului liber necesar recuperarii politisitulor dupa serviciu", a precizat Carmen Dan.Ministrul a facut si un raport al functiilor ocupate in cadrul MAI, precizand si care este cel mai mic salariu din cadrul institutiei, si anume 3.000 de lei, primit de un politist debutant."In MAI sunt prevazute 151.000 de functii, fiind ocupate 127.000 cu politisti, militari si personal civil. Din numarul total, 80.000 sunt prevazute pentru functionarii publici cu statut special, politisti si politisti de frontiera, dintre care sunt ocupate 68.000.In 2017, salariile politistilor au crescut cu 10%, iar cele ale militarilor si ale personalului civil cu 15%. De la 1 ianuarie 2018, se mai adauga o crestere in medie de 3-4% procente la salariul net. Cel mai mic salariu din politie, cel al unui politist debutant, a crescut in 2017 cu 29,3%.Daca in decembrie 2016 salariul minim net era de 1.373 de lei, acum este de 1.776 de lei. La acest salariu se adauga in medie 990 de lei norma de hrana, 250 de lei norma de echipament si alte sporuri in functie de conditiile de munca. Rezulta ca venitul minim net al unui agent debutant este de cel putin 3.000 de lei, fara a pune la socoteala drepturile pentru tura de noapte sau pentru zilele libere", a punctat Carmen Dan.Aceasta a vorbit si despre problema sporului de permanenta, acordat doar pana la 31 decembrie 2017, ceea ce atrage si scaderi salariale in cazul unor politisti."Referitor la sporul de 40%. Acest spor nu a fost taiat. El a fost acordat ca masura fiscal bugetara temporar pana la 31 decembrie 2017. Acum nu mai exista baza legala pentru acordarea sa. De acest spor pentru perioada in care politistii stateau acasa, dar ar fi putut fi chemati au beneficiat 8.000 de politisti, din cei 127.000 de angajati ai ministerului.Acest spor s-a decis printr-un amendament sustinut in Parlament cu ocazia adoptarii Legii de aprobare a ordonantei nr 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, fiind valabil, evident, doar pentru anul trecut. Deci nu a fost introdus prin legea salarizarii.Interpretarea incetarii de drept a aplicarii acestui spor ca fiind o taiere a salariilor, cauzata de aplicarea legii salarizarii, este de fapt o manipulare", a punctat Carmen Dan.