Carmen Dan: Am trimis solicitarea scrisa de revocare a politistilor de la DNA Prahova cu posta militara

Ministrul a spus ca adresa a fost scrisa, datata si expediata catre DNA cu posta militara."Am vorbit despre o masura justa, pe care Ministerul de Interne si eu ca ministru, reprezentand pana la urma angajatorul de drept, am considerat ca este cazul sa o iau. Ce pot sa zic cu siguranta este ca acea adresa a fost scrisa, datata cu 13 februarie cand a iesit de la semnat, de la mapa. A fost expediata catre DNA cu posta militara. Cu acest mijloc de posta foarte sigur. Ca nu a primit-o procurorul-sef al DNA, nu comentez", a spus joi Carmen Dan.Miercuri seara, Laura Codruta Kovesi a sustinut o conferinta de presa privind scandalul declansat de inregistrarile fostului deputat Vlad Cosma , dar si de alte acuzatii asupra Directiei Nationale Anticoruptie.Intrebata ce va face in privinta solicitarii ministrului de Interne pentru revocarea celor doi politisti detasati la DNA Prahova , Kovesi a spus ca nu a primit nicio solicitare oficiala."Nu am primit nicio solicitare oficiala pana cand am inceput aceasta conferinta de presa (miercuri, ora 19:30 - n.red.). De fiecare data am raspuns institutional, nu prin presa, permiteti-mi sa-i raspund dnei Carmen Dan institutional cand citesc solicitarea", a fost raspunsul procurorului-sef al DNA.Conferinta de presa sustinuta de Kovesi a avut loc in contextul in care in ultimele zile institutia pe care o conduce a fost tinta multor atacuri politice.Procurorul suspendat din DNA Mihaiela Iorga Morar si fostul deputat PSD Vlad Cosma au facut mai multe acuzatii duminica seara, in direct la Antena3. Celor doi li s-a alaturat la acelasi post de televiziune si fostul deputat Sebastian Ghita, care a fugit din tara dupa ce a fost anchetat in mai multe dosare instrumentate de DNA.Pe langa acuzatii, Cosma a furnizat Antenei3 si niste inregistrari audio si video din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar vizandu-i pe Sebastian Ghita si Victor Ponta. In inregistrarile lui Cosma unele voci le sunt atribuite procuroruului-sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si fostului procuror Mircea Negulescu.A.D.