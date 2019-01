Carmen Dan anunta ca a pus ofiteri pregatiti sa ajute in ancheta pentru violentele din 10 august

Ziare.

"Am transmis cu celeritate toate documentele solicitate de Parchetul General, ba le-am asigurat si suportul logistic, le-am pus la dispozitie ofiteri pregatiti cu care sa faca verificarile. Am inceput inclusiv acele demersuri pentru desecretizarea unor documente pe care Parchetul le-a cerut desecretizate, chiar daca numai un judecator poate cere acest lucru", a afirmat Carmen Dan, miercuri seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV.Ea a precizat ca vrea sa ceara punctul de vedere al ministrului Justitiei cu privire la aceste documente."Referitor strict la declasificarea acestor documente, existente deja la Parchet, pot sa va spun ca din punct de vedere al oportunitatii structurile care gestioneaza documentele in cauza au ajuns la o solutie de declasificare partiala, insa nu vreau sa va ascund faptul ca, institutional, asteptam si un punct de vedere de la ministrul Justitiei, care sa clarifice mai bine si acest aspect", a mai spus Dan.Intrebata daca a avut vreun conflict cu presedintele PSD Liviu Dragnea cu privire la desecretizarea acestor documente, Carmen Dan a raspuns ca nu a avut loc "absolut nicio discutie nici referitoare la desecretizare, nici referitoare la derularea evenimentelor din 10 august, nici inainte de aceste evenimente, nici ulterior producerii acestora".Carmen Dan a adaugat ca nu are date din dosar si nici nu ar fi normal sa detina astfel de date ea, spunand doar ca stie ca urmarirea penala se afla in prezent "intr-o faza nepublica" a anchetei.