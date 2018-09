Carmen Dan anunta ca va pune la dispozitia Comisiei de Aparare raportul clasificat privind violentele din 10 august

Ziare.

Carmen Dan a fost intrebata, luni, la sosirea la Ministerul de Interne, despre acuzatiile pe care i le-a adus primarul general Gabriela Firea, in legatura cu violentele din 10 august si a precizat ca raportul clasificat va fi pus la dispozitia Comisiei de Aparare din Parlament.Intrebata despre faptul ca i s-a cerut in mod clar demisia, Carmen Dan a spus: "Sunt lucruri care nu-si au sensul a fi lamurite pe scarile Ministerului. Temele politice le-am discutat si le-am lamurit in CeX".Presedintele Comisiei de Aparare din Parlament, senatorul PNL Marcel Vela, anunta ca a convocat o noua sedinta, marti , pentru audierea prefectului Capitalei, a comandantului Jandarmeriei si a ministrului de Interne, pe tema violentelor de la protestul din 10 august, el afirmand ca demisia ministrului Carmen Dan este "urgenta nationala".Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca jandarmii care au asigurat ordinea la mitingul din 10 august din Piata Victoriei au dormit o noapte pe jos, fara paturi, fara apa si mancare, "ca niste vite", si spune ca i-a reprosat ministrului de Interne, Carmen Dan, ca nu a avut grija nici macar de oamenii sai." (...) I-am mai reprosat doamnei ministru faptul ca nu a avut grija de oameni, nici de oamenii din Bucuresti sau din alte zone si care nu erau violenti si au avut de suferit, dar nici de oamenii sai. Pentru ca vreau sa va spun ca jandarmii au dormit o noapte pe jos, fara saltele, fara paturi, imbracati, ca niste vite. Primaria Capitalei s-a ingrijit ca in urmatoare noapte jandarmii sa fie cazati in niste camine, cu paturi, cu saltele, sa aiba dusuri, sa aiba toalete, sa aiba mancare - nu au avut nici mancare, desi veneau de la drum -, sa aiba apa", a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea duminica seara, la Romania TV.Ea a atras atentia ca nu este normal ca aceste lucruri sa fie trecute cu vederea, iar greselile trebuie sa fie asumate."Nu mi se pare normal ca aceste lucruri sa fie trecute cu vederea. Daca un coleg de-al nostru a gresit, trebuie sa recunoastem noi, ca echipa, aceasta greseala, ca nimeni nu e de neinlocuit. Este deja al doilea mare scandal cu doamna ministru, dupa ce domnul premier Tudose a plecat tot din cauza domniei sale, acum este al doilea mare scandal in care domnia sa iese invingatoare pe greseli evidente, iar noi toti ceilalti suntem paria", a mai spus Firea.In sedinta Comitetului Executiv al PSD de sambata de la Neptun, primarul Capitalei, Gabriela Firea, i-a cerut demisia ministrului de Interne Carmen Dan, pe care o acuza ca a pasat responsabilitatea asupra prefectului Capitalei pentru interventia in forta a jandarmilor la protestul din 10 august din Piata Victoriei. Solicitarea Gabrielei Firea a fost supusa la vot in CEx si a fost respinsa.