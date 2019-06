Carmen Dan cere masuri urgente IGSU si DSU in cazul pacientului lovit cu un parizer peste cap

Ziare.

"Am urmarit cu indignare imaginile aparute in spatiul public din care se observa cum", a scris Dan, pe Facebook Ea a adaugat ca "actiunea unui singur om poate arunca stigmatul asupra unei intregi institutii si asupra a zeci, sute sau mii de oameni care isi fac datoria in cel mai onorabil si profesionist mod cu putinta"."Stiu caAcest personaj afecteaza grav o echipa valoroasa, tocmai pentru ca valoarea sa, ca om, nu depaseste pretul unui baton de parizer", a mai scris ministrul.