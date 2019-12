Carmen Dan, citata la DIICOT in dosarul 10 august

Ancheta, preluata de DIICOT

Procurorii DIICOT au reluat audierile in dosarul privind interventia in forta a jandarmilor, miercuri fiind citat procurorul militar Bogdan Pirlog, cel care a fost atunci in Piata Victoriei si s-a sesizat in legatura cu actiunea jandarmilor.DIICOT are in lucru un dosar preluat de la Sectia Parchetelor Militare, in care sunt cercetati sefii din Jandarmerie care au dirijat actiunea de interventie din 10 august 2018.Este vorba de colonelul Ionut Catalin Sindile, seful Jandarmeriei Romane; colonelul Gheorghe Sebastian Cucos, prim-adjunct al Jandarmeriei Romane; maiorul Laurentiu Cazan, director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, dar si secretarul de stat Dan Chirica.Procurorii militari sustineau ca "mai multe actiuni sunt suspectate a se circumscrie unor acte menite sa determine si sa justifice necesitatea unei actiuni de restabilire a ordinii publice si sa ajute la crearea aparentei unei actiuni legale de interventie in forta a unitatilor de jandarmi pentru evacuarea protestatarilor aflati in Piata Victoriei din Bucuresti, cu consecinta vatamarii drepturilor legitime ale majoritatii protestatarilor privind libertatea de exprimare si libertatea de intrunire prevazute de Constitutia Romaniei, Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice si Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si cu consecinta exercitarii unor acte de violenta nejustificate de situatia operativa si de nevoile reale de imobilizare a persoanelor turbulente - acte indreptate inclusiv impotriva copiilor, altfel decat in mod gradual si fara a inceta dupa realizarea scopului misiunii, producandu-se astfel vatamarea unui numar mare de participanti la protest".De asemenea, DIICOT are in lucru o sesizare a Jandarmeriei Romane, care a reclamat actiuni impotriva ordinii constitutionale.