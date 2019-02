Carmen Dan critica protestul magistratilor, dar anunta ca nu sunt blocaje in dosare

Ziare.

"Politia de Frontiera continua sa isi faca datoria. Eu sper sa depasim aceasta perioada si toata lumea sa inteleaga ca toate categoriile profesionale trebuie sa isi exercite atributiile cu responsabilitate. Nu stiu daca este salutar ca o categorie, care e tinuta in primul rand de respectarea legii, este prima care o incalca. Este greu sa fac eu aceste aprecieri", a declarat ministrul de Interne, Carmen Dan, intrebata despre protestul magistratilor.Prezenta la bilantul activitatii pe 2018 a Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, Carmen Dan nu a dorit sa comenteze despre motivele pentru care magistratii protesteaza, afirmand insa ca actiunea acestora "nu este un lucru de apreciat"."Pot doar sa constat ca nu este un lucru de apreciat si imi doresc ca foarte repede si aceasta categorie profesionala sa constientizeze ca este nevoie de contributia ei in egala masura ca de contributia celorlalte institutii ale statului", a precizat ministrul de Interne.Intrebata daca pana in prezent i-au fost semnalate blocaje in anchetele politistilor, aflate sub coordonarea procurorilor, ea a raspuns: "Nu mi-au raportat colegii mei nicio astfel de situatie. Dupa cum am spus, noi continuam sa ne facem treaba. Sunt dosare pe care le instrumenteaza Politia Romana, dosare pe care le instrumenteaza si Politia de Frontiera, si sper ca si din cealalta parte sa existe reciprocitate".