Carmen Dan, dupa cazul copiilor luati de viitura: Au fost doua avertizari cod portocaliu

"Vreau sa transmit public condoleante pentru familia Toader, care a trecut printr-o mare tragedie, cauzata de pierderea a trei copii. Pe cel de-al patrulea, un baietel de 2 ani si 6 luni, va asigur ca toata lumea il cauta cu intreaga determinare, fortele de interventie, dar si voluntarii fac eforturi deosebite pentru a-l gasi pe Iacob. Mama copiilor este in continuare in Spitalul Judetean Prahova, este sub asistenta medicala si consiliere psihologica.Am discutat astazi de mai multe ori cu prefectul judetului Prahova si vreau sa asigur ca voi face toate demersurile pentru a acorda intreg sprijinul acestei tinere familii, care este greu incercata", a spus Carmen Dan, intr-o declaratie de presa.Potrivit acesteia, e foarte important ca cetatenii sa fie informati si sa urmeze intocmai recomandarile autoritatilor cand se anunta schimbari ale vremii., prima la ora 11.00, cu intrare in vigoare de la ora 15.00 si care viza cantitati de apa de 40-50 litri/metru patrat si izolat pana spre 80 de litri pe metru patrat, iar a doua, care a fost emisa la ora 14.23, tot de cod portocaliu, care atentiona asupra riscului de precipitatii abundente si de grindina.Cea de a doua avertizare a fost de tip nowcasting, adica cu intrare in vigoare imediata. Prima avertizare s-a comunicat catre toate primariile, iar a doua, tocmai pentru ca era cu intrare in vigoare imediata, a facut obiectul unui mesaj RO-Alert, care s-a transmis, conform datelor noastre, in jurul orei 14.50.Prima informatie despre evenimentul tragic a fost primita la ora 16.15, cand a fost receptionat un apel de urgenta, prin care se semnala ca o persoana majora cu patru copii au fost luati de apa (...) Atentionez inca o data si ii rog pe toti cetatenii sa aiba in vedere informatiile transmise de autoritati si sa respecte recomandarile primite pentru a evita astfel de tragedii", a afirmat ministrul. Patru copii au fost luati de viitura la Sangeru , in judetul Prahova dupa ce mai multe zone au fost afectate de inundatii. Trei dintre acestia au decedat, iar autoritatile si comunitatea continua actiunile de cautare a celui de al patrulea copil.