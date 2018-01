"Carmen Dan este asteptata joi la Parchetul General"

Ziare.

com

Surse au declarat pentruca ministrul trebuie sa se prezinte la Parchet dimineata, la ora 10:00.Amintim ca pe 30 noiembrie ministrul de Interne a anuntat ca a facut o plangere la Politie, dupa ce ar fi descoperit in locuinta sa un dispozitiv de inregistrare. "Am descoperit dispozitivul azi-dupa amiaza, cand am vrut sa pun telefonul in priza. Dupa-amiaza. Dupa sedinta de guvern. Dispozitivul nu era vizibil, consider ca este o precizare importanta. Era conectat la o sursa de alimentare si avea si o baterie. La domiciliu este spatiul meu privat. Este un dispozitiv functional", a declarat atunci Carmen Dan.Ministrul locuieste cu fiul sau intr-o locuinta inchiriata in nume propriu. SRI a reactionat imediat atunci si a spus ca dispozitivul de inregistrare gasit in priza de Carmen Dan este unul ieftin , ce "poate fi cumparat cu 200-300 de lei de pe orice site", acest lucru indicand ca a fost plasat de "cineva din zona privata".