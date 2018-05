Carmen Dan ia la verificat doctoratele de la Academia de Politie, dupa cateva scandaluri celebre

Istoria unor doctorate cu scandal

Ministrul nu pleaca de la premisa ca aceste lucrari sunt plagiate, ci de la ideea ca trebuie verificate pentru a inlatura suspiciunile aparute in spatiul public."Am luat decizia de a verifica lucrarile de doctorat care s-au elaborat la Academia de Politie. Pentru inceput, vom evalua in jur de 80 de lucrari de diploma si ne referim la acele lucrari ce apartin unor angajati ai ministerului care primesc indemnizatia pentru studiu de doctorat. Mi se pare normal sa facem aceasta verficare", a afirmat Carmen Dan.Ea a precizat ca vor fi controlate lucrarile din perioada 2007-2011, in conditiile in care dupa 2011 s-au facut verificari cu softul antiplagiat."A fost o discutie si este important sa fim preocupati de acest aspect, mai ales ca a fost un rector al Acadamiei de Politie care a anuntat ca se va ocupa cu prioritate de aceasta analiza a lucrarilor de doctorat si nici pana acum nu s-a intamplat lucrul acesta.Ma bucur ca actualul rector al Academiei de Politie a luat in calcul si aceasta activitate si il sustin in acest demers", a declarat ministrul Carmen Dan.Ea a afirmat ca pentru inceput au fost identificati 80 de angajati ai Ministerului de Interne care au in plata indemnizatia de doctorat si ca verificarile vor continua apoi si cu celelalte lucrari inregistrate la scoala doctorala a Academiei de Politie.Intrebata daca are suspiciuni, Carmen Dan a spus ca nu isi permite sa aiba suspiciuni, dar considera ca este un demers bun pentru a asigura opinia publica de faptul ca acele lucrari sunt in regula, daca sunt."Pentru mine, ca angajator, este de interes sa stiu ca platesc indemnizatia pentru doctorat unei persoane care chiar si-a facut acea lucrare de doctorat. Nu plec de la premisa ca acele lucrari sunt plagiate, ci de la ideea ce trebuie verificate pentru a inlatura acele suspiciuni aparute in spatiul public", a adaugat Carmen Dan.In luna aprilie, comisarul sef de politie Adrian Iacob a fost numit in functia de rector al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", prin ordin al ministrului Carmen Dan. Adrian Iacob ocupa aceasta functie din luna ianuarie, cand a fost imputernicit pentru sase luni, in urma demisiei lui Daniel Torje, acuzat de hartuire sexuala de catre o studenta.In vara anului 2016, fostul rector Daniel Torje anunta ca toate tezele de doctorat scrise la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" de la infiintarea scolii doctorale vor fi verificate. Anuntul a fost facut dupa ce Comisia de etica a Academiei de Politie a constatat ca lucrarea primarului Sectorului 3, Robert Negoita, este un plagiat si a cerut Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) sa ii retraga titlul de doctor.Robert Negoita spunea ca nu regreta daca ii va fi retras titlul de doctor, ci faptul ca s-a lasat tentat, in trecut, de "moda" titlurilor academice , fiind un episod pe care si-l asuma si din care a invatat o lectie importanta, respective ca "singurele realizari notabile sunt cele construite pe o baza sanatoasa".De altfel, in cazul plagiatului tezei de doctorat a lui Negoita a fost deschis dosar penal la Parchetul General.In octombrie 2016, Academia de Politie a publicat lista doctoratelor sustinute in perioada 1995-2016, care arata ca peste 340 de persoane au obtinut titlul de doctor in Drept la aceasta institutie, iar alte 278 de persoane au doctorate in domeniul "Ordine Publica si Siguranta Nationala".Cele mai multe titluri de doctor in Drept, respectiv 33, au fost acordate in 2009, iar cele mai putine - 4 - in 1996, in timp ce in domeniul "Ordine Publica" cele mai multe titluri - 43 - au fost date in 2015.Printre cei care au obtinut titlul de doctor in Drept la aceasta universitate se numara fostul parlamentar William Branza, judecat pentru coruptie, fostul parlamentar Catalin Voicu, condamnat in 2013 la sapte ani de inchisoare pentru coruptie, primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, in cazul caruia Consiliul General al Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) a stabilit ca a plagiat, dar si fostul ambasador Ion Jinga.In domeniul "Ordine Publica si Siguranta Nationala", incepand cu anul 2004 au fost patru doctorate, toate fiind coordonate de catre Gabriel Oprea.Doctoranzii acestuia au fost generalul Ionel Marin, fost director adjunct al Serviciului Roman de Informatii, fostul procuror general adjunct al Romaniei Marcel Sampetru, generalul Dumitru Zamfir, fost director general adjunct al Serviciului Roman de Informatii si fostul director al SRI Radu Timofte.