Carmen Dan ii multumeste sefului Serviciului Omoruri caruia i-a cerut demisia acum cateva luni

"Politia Romana a identificat ieri (luni - n.red.) arma disparuta. Pentru noi este o activitate pe care am reusit sa o ducem la sfarsit cu succes si va rog sa ne credeti ca am fost extrem de capacitati sa gasim arma intr-un timp atat de scurt.Vreau sa adresez pe aceasta cale multumiri celor care au coordonat activitatile de identificare a armei. Multumirile mele se adreseaza tuturor structurilor de Politie, pentru ca aceasta activitate se desfasoara intr-o stransa colaborare, dar si structurii de crima organizata coordonata de domnul Gavris.Eu sunt omul care, atunci cand trebuie sa faca referire la o activitate care m-a nemultumit ca ministru, fac referire fara ezitare si trag semnale de alarma, dar si omul care multumeste si recunoaste determinarea si capacitatea, profesionalismul cu care s-a lucrat", a declarat Carmen Dan, la finalul audierilor din Comisia de Aparare din Parlament. Radu Gavris este cel caruia ministrul Carmen Dan i-a cerut, la inceputul acestui an, "sa faca un pas in spate" , invocand prescrierea unui dosar in care suspect principal ar fi agentul de la Rutiera acuzat de agresiuni sexuale.Tot in acea perioada, seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, Radu Gavris, a criticat modificarea Codurilor Penale, spunand ca va duce la situatii revoltatoare: ca un suspect de pedofilie sa fie prezent la audierea victimei ori ca violatori si criminali sa nu fie pedepsiti, pentru ca imaginile filmate de camerele de supraveghere nu pot fi folosite de anchetatori. Politia Capitalei anunta luni seara ca a fost recuperat pistolul sustras in 10 august de la femeia jandarm batuta in timpul protestului, arma fiind gasita in zona localitatii Petrachioaia din judetul Ilfov.