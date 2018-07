Carmen Dan: Interventia in forta a Jandarmeriei e decisa de prefect. Nu ma consult cu Liviu Dragnea

Nu ma consult cu Liviu Dragnea privind deciziile care se iau la nivelul MAI

"Sa nu-si imagineze cineva ca ministrul este cel care se implica si da comenzi Jandarmeriei. Ministrul nu e jandarm, nu e politist, nu e pompier, sa nu creada cineva ca, duminica de duminica, eu ma duc la minister si din umbra dau comenzi Jandarmeriei sa actioneze intr-un fel sau in altul. Sub nicio forma. Misiunile operative sunt conduse de comandantul actiunii, interventia in forta nu e decisa de comandantul Jandarmeriei, este decisa de prefect, asa spune legea noastra si trebuie sa o citim cu totii in aceeasi nota.(...) Prefectul e cel care da dispozitie pentru o interventie in forta a Jandarmeriei. Atunci cand viata jandarmilor e pusa in pericol, exista si posibilitatea, dar e o situatie exceptionala, reglementata in lege, prin care comandantul actiunii, nu comandantul Jandarmeriei, adica cel care e la fata locului si cel care coordoneaza intreaga misiune, ia decizia unei actiuni de repliere, in asa fel incat fortele Jandarmeriei sa fie protejate, sa fie scoase din zona de pericol", a spus Dan.Carmen Dan a spus ca a vazut in alte state europene democratice interventii in forta ale Jandarmeriei."Nu s-a intamplat nicaieri in Romania o asemenea interventie. Daca stau sa ma gandesc bine, de un an si jumatate o sigura data Jandarmeria a avut o interventie mai violenta pentru a restabili ordinea publica, februarie 2017 si nici atunci nu a fost o interventie in forta, ci doar o actiune prin care am extras din acea multime acele persoane care incitau la dezordine publica", a afimat ministrul.Ea a sustinut ca a vazut "multa manipulare" in ceea ce priveste reflectarea interventiilor Jandarmeriei.Potrivit ministrului, sunt folositi cai in misiunile de mentinere a ordinii publice si de catre Jandarmeriile din Franta, Germania, Spania, Olanda, Marea Britanie.Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a mai declarat ca nu se consulta cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, privind deciziile care se iau la nivelul MAI.Ea a spus ca s-au facut tot felul de comentarii "rautacioase", cum ca a fost pusa in acest post pentru ca ar fi "omul lui Dragnea"."Va asigur ca in ceea ce priveste deciziile care se iau la nivelul ministerului nu ma consult cu presedintele Dragnea, nu-l intreb ce trebuie sa fac, cum trebuie sa fac, dar au fost situatii in care i-am sesizat anumite lucruri care a trebuit sa beneficieze de sprijinul coalitiei, de sprijinul colegilor de partid", a afirmat Dan.Intrebata daca e "o crima" sa vorbesti cu presedintele de partid, ea a negat. "Nu cred ca e o crima. Eu incerc sa arat ca lucrurile acestea trebuie sa se desfasoare si asa se intampla - in interes pur institutional. Nu sunt acolo pentru ca ma bucur de un privilegiu, sunt acolo pentru ca mi s-a dat o responsabilitate si trebuie sa ma achit cat pot eu de bine de aceasta responsabilitate", a sustinut Dan.Potrivit ministrului, "e o presiune" pe toate persoanele care intr-un fel sau altul sunt asociate cu Dragnea.