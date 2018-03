Carmen Dan: Ne mai trebuie timp pana cand nu vom mai vedea birturile pline cand comunitatea se confrunta cu o urgenta

Ziare.

Ea a mai scris ca "Avem o adevarata problema care tine de educatia preventiva"."Ne mai trebuie mult timp pana cand nu vom mai vedea birturile pline atunci cand in jurul nostru comunitatea este confruntata cu o situatie de urgenta. Azi am vorbit cu cateva persoane, probabil unii sarbatoreau 15 martie, altii nu. Erau totusi solidari, iar asta e important", este una dintre concluziile trase de ministru la finalul zilei, dupa ce s-a aflat, timp de cateva ore, in zonele afectate de inundatii din judetele Covasna si Brasov.Ministrul de Interne subliniaza faptul ca exista o adevarata problema care tine de educatia preventiva, in sensul ca oamenii nu constientizeaza riscul si se bazeaza pe sentimentul ca nu li se poate intampla tocmai lor."Avem o adevarata problema care tine de educatia preventiva, iar de data asta, noi, ca autoritati , avem responsabilitatea noastra. Lipseste constientizarea riscului si interesul de a fi informat. Oamenii se bazeaza pe experientele lor trecute, mai vechi sau mai noi, ori pe acel sentiment fals ca mie nu mi se poate intampla", a scris ministrul de Interne.Carmen Dan a precizat ca, desi oamenii au incredere in autoritatea locala - primarii, consilierii locali, prefectii -, cea care decide evacuarea localnicilor in cazuri de urgenta, in localitatea Capeni din judetul Covasna nu a fost asa."In situatii de urgenta, masura de evacuare preventiva a celor aflati in situatie de risc apartine primarului sau prefectului (adica presedintelui comitetului local/judetean pentru situatii de urgenta). Pentru ca primarii si consilierii locali, cei alesi de comunitate, se bucura de incredere din partea celor care i-au ales, aceasta decizie ar trebui sa fie usor de aplicat. In Capeni nu a fost deloc asa, iar celor care se gandesc ca este o problema generala de incredere in autoritati, le reamintesc ca pompierii sunt cea mai de incredere institutie, iar jandarmeria se afla si ea pe un loc bun in acest top", a mai spus ministrul.Carmen Dan incheie spunand ca a plecat "oarecum linistita" din localitate doar pentru ca stia ca "oamenii in uniforma" sunt acolo."Despre oamenii in uniforma - ei erau acolo, ca de obicei, probabil cei mai conectati la ceea ce se intampla in jurul lor. Indiferent de culoarea uniformei lor, nu pot decat sa le transmit acelasi respect si apreciere pentru munca lor. Daca am plecat oarecum linistita din acea localitate, este pentru ca stiu ca ei sunt acolo", a concluzionat ministrul.Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan, impreuna cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta Raed Arafat si sedul Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos, au fost joi in zonele afectate de inundatii din judetele Covasna si Brasov.In Capeni, judetul Covasna, zeci de pompieri jandarmi , politisti si voluntari incearca sa intareasca cu saci de nisip digul de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt.