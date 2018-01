Carmen Dan nu-si da demisia si iese la atac UPDATE Reactia lui Tudose

Despescu trebuia sa stie

Cine a mintit?

Demisia se decide la partid

Reactia lui Tudose

UPDATE 23:05

In schimb, joi seara, intr-o declaratie de presa, oficialul MAI a anuntat ca a trimis Corpul de Control la IGPR, pentru a se asigura ca raportul pe care Bogdan Despescu il va prezenta premierului Tudose referitor la cazul politistului-pedofil va fi unul obiectiv."Am dispus astazi trimiterea Corpului de Control al ministrului la IGPR, pentru a verifica respectarea procedurilor administrative de raportare a evenimentelor, dar si aspecte care privesc gestionarea evenimentului de agresiune sexuala comis in data de 10 decembrie 2016 in Sectorul 5 al Capitalei si inregistrat la Sectia 18 Politie.Fac precizarea ca in acest caz, conform fisei de eveniment, autorul era indicat ca fiind agentul de politie Stan Eugen din cadrul Brigazii de Politie Rutiera Bucuresti.Din dorinta de a ma asigura ca raportul pe care dl Despescu il va prezenta primului-ministru va fi unui obiectiv, am decis aceasta verificare, considerand ca o institutie care este implicata direct in gestionarea evenimentelor nu se poate verifica singura", a spus Carmen Dan.Ministrul sustine ca chestorul Bogdan Despescu nu avea cum sa nu stie ca autorul agresiunii din 2016 era politist."La nivelul MAI exista un ordin care reglementeaza o procedura de raportare si monitorizare a evenimentelor de interes operativ. Documentul prevede intreaga procedura de raportare, inclusiv timpii in care informatia trebuie sa ajunga la cel mai inalt nivel, acestia fiind de ordinul minutelor.Acest tip de evenimente care privesc fapte penale comise de angajati se incadreaza in categoria celor care trebuie raportate tuturor structurilor ierarhice pana la nivel de minister", a explicat Dan."Fisa de eveniment este intocmita conform acestor proceduri. Asadar, informatia ca autorul agresiunii din decembrie 2016 era politist in cadrul Brigazii Rutiere a ajuns obligatoriu la cunostinta chestorului Bogdan Despescu. Acest ordin care reglementeaza procedura va fi pus la dispozitia prim-ministrului", a mai spus sefa MAI.In plus, Carmen Dan a prezentat o hartie si a spus ca are dovada ca chestorul Catalin Ionita si-a dat initial acordul, marti, sa preia sefia Politiei Romane, in eventualitatea ca premierul Tudose il va demite pe Bogdan Despescu din aceasta functie."Am dovada acceptului dat de chestorul Catalin Ionita pentru ocuparea functiei de sef al Politiei Romane in situatia in care premierul ar fi acceptat propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu.Acest acord a ajuns si la domnul premier.. Acordul a fost semnat de Catalin Ionita marti, inaintea anuntului public pe care l-am facut referitor la propunerea de demitere a actualului sef al Politiei Romane. Marti, inainte de declaratii, am avut o discutie clara cu chestorul Ionita, care a acceptat propunerea de a fi imputernicit la sefia IGPR", a sustinut ministrul.Carmen Dan spune ca chestorul Ionita a contactat-o, miercuri dimineata, ca sa ii spuna ca nu mai vrea functia propusa, ca urmare a atacurilor din presa la adresa sa."Aceleasi aspecte, in 2016 cand a fost numit sef la DGA, nu au constituit o problema pentru nimeni", a precizat Dan."De comun acord am hotarat sa asteptam decizia premierului. Apoi, domnul premier a anuntat public ca nu il schimba pe Bogdan Despescu.Dupa sedinta de guvern, premierul mi-a cerut sa discutam. In scurta discutie pe care am avut-o, mi-a aratat raportul evenimentelor dat de Bogdan Despescu, mi-a comunicat decizia de a nu-l schimba din functie si nu m-a intrebat absolut nimic despre chestorul Ionita., iar de la MAI nu a plecat niciun comunicat oficial legat de acesta. Ulterior, Catalin Ionita mi-a spus ca a fost sunat de premier si, fiind intrebat de Tudose daca vrea postul, i-a spus ca nu", a precizat Carmen Dan."In mod normal, daca premierul avea dubii referitoare la persoana propusa de mine, ar fi putut sa le clarifice pe loc, in timpul discutiei pe care am avut-o cu dansul. La intoarcerea la minister, am avut o intalnire lamuritoare cu chestorul Catalin Ionita. Ca om, pot intelege explicatiile dansului, dar nu pot sa comunic eu ce s-a intamplat intre momentul in care a acceptat si dimineata zilei urmatoare. Aceste aspecte care tin de planul personal le poate lamuri doar chestorul Ionita daca considera necesar", a adaugat Dan.Ministrul de Interne a apreciat ca, intr-o astfel de situatie, chestorul Ionita nu ar fi avut cum sa accepte postul, atunci cand a fost sunat de premier."Ce ar fi putut raspunde chestorul Ionita in conditiile in care Mihai Tudose nu il demisese pe domnul Despescu? Cum ar fi putut spune ca doreste sa ocupe un post care nu mai era vacant?", s-a intrebat Carmen Dan."Pot sa inteleg aceasta dubla pozitionare sub presiune a chestorului Ionita, dar", a subliniat ministrul.Amintim ca, in urma cu 24 de ore, premierul Mihai Tudose s-a aratat vizibil suparat pe Carmen Dan, despre care a spus: " Cu un ministru de Interne care sa ma minta in halul acesta, eu nu mai pot sa lucrez ".Chestionat daca ii cere demisia, premierul a precizat ca ministrul si-a exprimat disponibiliatea de a renunta la functie inca de luni si, daca isi da demisia, el o va accepta:"Daca e lasata, isi va da demisia", a subliniat Tudose, care apoi a refuzat sa precizeze de catre cine sa fie lasata, insa este evident ca facea referire la Liviu Dragnea, care este sustinatorul principal si cel care a promovat-o in Guvern pe Carmen Dan.Cu privire la demisia sa, Carmen Dan a precizat:"Guvernul este unul investit politic, iar ministrii sunt nominalizati si validati in forurile statutare ale partidelor din coalitie si tot acolo se aproba retragerea lor din Guvern".In aceste conditii, imediat au aparut in presa informatii pe surse cum ca premierul Tudose o va demite pe Carmen Dan, pentru ca aceasta a refuzat sa ia singura decizia.Contactat de Antena3, prim-ministrul a spus categoric ca nu o va demite: "Eu nu am demis-o pe Carmen Dan. Este o minciuna".Intr-o postare pe Facebook din aceasta seara, premierul Tudose pune declaratia lui Carmen Dan in context si ne lasa sa decidem singuri cine minte:"Doamna Carmen Dan recunoaste ca la ora 6:27 a fost sunata de domnul chestor Ionita, care a anuntat-o ca doreste sa se vada cu domnia sa.In acea dimineata, i-a transmis acesteia ca nu vrea sa fie sef al IGPR.Sedinta de guvern a avut loc la ora 13:30. Atunci am anuntat ca nu il numesc pe domnul chestor Ionita, ca nu il demit pe domnul chestor Despescu si ca astept un raport de la dansul.La acea ora, toate televiziunile titrau ca domnul chestor Ionita nu doreste sa fie noul sef al IGPR. Cum poate spune cineva ca anuntul meu de la ora 13:30 l-ar fi putut face pe domnul chestor Ionita sa se razgandeasca? Trageti dumneavoastra concluziile".Ramane de vazut cum va putea continua premierul sa lucreze cu un ministru pe care l-a acuzat de minciuna in fata unei tari intregi.Intre timp, presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca deznodamantul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi unul "nu chiar placut", iar in cazul in care se va continua in acest fel, mai ramane ca CEx al PSD sa ceara demisia premierului.