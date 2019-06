Carmen Dan nu vrea sa fie vinovatul de serviciu. Nici pentru alegeri, nici pentru conflictul din Valea Uzului

Alegerile europarlamentare si referendumul

Carmen Dan a sustinut, luni seara, o lunga declaratie de presa, in care a mixat tonul oficial cu cel al politicianului nedreptatit, pe care se arunca vina, din rea-vointa sau nestiinta.Au fost multe subiecte, pentru ca s-au intamplat suficiente exact cand ministrul a lipsit din tara."Eu, cum a trebuit sa fiu prezenta la ultimul Consiliu JAI, cateva intrebari, subiecte au ramas fara raspuns. Nestiind cine sunt specialistii din conducerea MAI, singurul vinovat de serviciu este Carmen Dan. Pentru orice se intampla", si-a inceput Carmen Dan declaratia."Functionarea softului nu e nici in competenta, nici responsabilitatea Ministerului. Asa cum am comunicat, am transmis o corespondenta STS si am vorbit cu directorul general al serviciului cand aveam sute de semnalari in sistem privind posibile voturi multiple, dar care nu se confirmau in realitate.Problema nu s-a rezolvat, ci din contra, pana la finalul zilei, am semnalat 9.000 de sesizari", a declarat ministrul."Tot noi suntem pe lista vinovatilor domnului presedinte. Ati auzit de alta institutie? Eu nu", a adaugat Dan.Ministrul a decis astfel ca raportul privind organizarea alegerilor in tara de catre Ministerul de Interne va fi publicata pe site-ul institutiei.Ministrul de Interne a anuntat ca a cerut un raport si in urma verificarilor poate sa anunte ca fortele de ordine si-au facut datoria."Am cerut o informare completa cu ce s-a intamplat pe 6 iunie. Aprecierea mea este ca reprezentantii politiei si jandarmeriei si-au atins obiectivele misiunii: s-a evitat producerea de violente intre romani si etnici maghiari, chiar daca a existat o evidenta activitate de mobilizare a ultrasilor si de o parte si de alta.Nimeni nu a fost ranit sau lovit. Nu s-au produs distrugeri sau incendieri, care ar fi putut reprezenta o profanare de morminte. Singurul lucru a ramas: cum s-a putut ca portile cimitirului sa fie rupte", a declarat Carmen Dan.Carmen Dan a precizat ca neintelegerile intre autoritatile din Harghita si cele din Bacau, cu privire la apartenta cimitirului, este o problema veche, iar ultima intalnire pe aceasta tema a avut loc in 2012, ulterior administratiile asteptand rezolvarea in instanta.Carmen Dan a anuntat ca nu trebuie sa demisioneze de vreme ce, in mandatul sau, a adoptat cele mai multe mijloace de protectie pentru politisti."Dincolo e situatia tragica, suferinta familiei si camarazilor, subiectul principal pe care-l putem discuta acum, la rece, dupa ce emotia a trecut, este dorarea politiei. In acest domeniu am destule lucruri care nu ma pot multumi cu atat mai mult cu cat e responsabnilitatea ministrului sa aduca resurse financiare si logistice pentru nevoile Ministerului.Dar oare trebuie sa-mi dau demisia pentru ca am adus cel mai mare buget al MAI din ultimii 10 ani?Sau pentru ca in mandatul meu s-au luat cele mai multe mijloace de protectie pentru politisti, veste antiinjunghiere si veste antiglont?Sau pentru ca in ultimii doi ani s-au achizitionat cele mai multe autospeciale dupa cele din mandatul ministrului Oprea, din 2015, cu care sunt in mod constant comparata de catre anumiti sindicalisti?", a declarat Carmen Dan.