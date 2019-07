Carmen Dan promite ca vom putea depune online cereri pentru CI, pasaport si permis auto

Ziare.

Declaratiile au fost facute in cadrul unui eveniment, unde ministrul Fondurilor Europene, Roxana Manzatu, ministrul Comunicatiilor, Alexandru Petrescu, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, Adrian Vlad Chiotan, au semnat contractele de finantare pentru proiectele: "Hub de servicii (centrul de furnizare servicii electronice) la nivelul MAI", "Sistem informatic integrat de emitere si gestiune a pasaportului electronic, pasaportului diplomatic si de serviciu si a titlurilor de calatorie in oficiile posturilor consulare" si "Sistem national de management privind dizabilitatea"."Acest proiect, prin care realizam un hub de servicii la nivelul MAI, inseamna de fapt realizarea unui centru de furnizare de servicii electronice. Obiectivul asumat de noi este acela de a asigura siguranta cetateanului. (...) Finalitatea acestui proiect va conduce la o simplificare a accesului la serviciile electronice oferite de catre MAI si completeaza demersurile in sensul debirocratizarii activitatii noastre, demersuri care au fost incepute anul trecut prin lansarea sistemului informatic integrat de emitere a actelor de stare civila, proiect care se afla deja in implementare.Urmarim prin acest proiect sa reducem timpii de solutionare a cererilor cetatenilor si sa imbunatatim comunicarea dintre MAI si cetateni, acestea fiind aspecte pe care le consideram absolut necesare pentru evolutia institutiilor noastre si pentru modernizarea statului roman", a declarat Carmen Dan, la ceremonia de semnare a proiectului.Ministrul de Interne a explicat ca, pentru cetatenii romani, implementarea proiectului, in, va aduce beneficii directe, intre acestea fiind obtinerea cazierului judiciar sau a istoricului sanctiunilor rutiere."Mai exact,. Tot online se pot depune documentele necesare inscrierii la scolile MAI sau la Academia de Politie.Documentele pentru obtinerea anumitor avize de la MAI pentru documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si pentru autorizarea unor constructii, vor putea fi transmise in format electronic.De asemenea,. In plus, pentru ca vorbim de o platforma informatica, vom crea posibilitatea verificarii online a stadiului diferitelor cereri depuse de cetateni pentru institutie.Asta inseamna ca vom reusi sa obtinem o reducere a costurilor generate de consumabile sau de prestarea unor activitati fizice de manipulare, inregistrare, transport si arhivare a documentelor.Trebuie mentionat ca proiectul pe care il lansam astazi are o valoare de 90 de milioane de lei, este, iar restul reprezinta contributie de la bugetul de stat", a precizat Carmen Dan.Potrivit ministrului de Interne, romanilor le va fi mai usor sa interactioneze cu autoritatile statului, iar acest proiect trebuie sa reprezinte un exemplu pentru alte structuri ale administratiei centrale sau locale.