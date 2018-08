Carmen Dan si-a parcat masina in locul in care opresc ambulantele sa lase pacientii la Spitalul Floreasca (Video)

Ziare.

com

La sosire, soferul sau a parcat masina in fata Unitatii de Primiri Urgente, acolo unde opresc ambulantele.Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a reactionat pe Facebook, intrebandu-se retoric "unde incepe si unde se termina nesimtirea"."Doamna Carmen Dan a mers si dansa la Floreasca. La spitalul de urgenta unde ajung in fiecare zi oameni intre viata si moarte. Unde si-a parcat BMW-ul doamna Carmen Dan? In locul ambulantelor!!! Unde incepe si unde se termina nesimtirea acestei femei? Mai are oare vreo limita nesimtirea acestor oameni?", a scris Voiculescu pe pagina sa de Facebook, atasand si un clip video in care apare BMW-ul ministrului de Interne, parcata langa o ambulanta, la UPU.Si Raul Patrascu, specialist in Sanatate, absolvent de Yale si fost consilier de stat in Guvernul Ciolos, a comentat imaginile pe pagina sa de Facebook."Jandarmeria: 'extragerea ultrasilor ar fi pus in pericol restul cetatenilor'. Corect, mai bine ii ataci pe toti, gazezi copii si batrani, macar sa stii o treaba. Intre timp, 'duamna' Carmen Dan isi parcheaza BMW-ul la umbra, pe locul ambulantelor, care nu mai au loc sa duca pacientii direct in Urgente la Floreasca. E acolo ca e 'ingrijorata'", a scis Patrascu.Si deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera s-a declarat socat de gestul ministrului de Interne."Scene incredibile la Spitalul de Urgenta Floreasca! Astazi, ora 14:45. BMW-ul de lux al ministrei Carmen Dan a luat locul unui ambulante pe zona de acces pentru bolnavii care au nevoie de UPU. Priviti imaginile si haosul creat de tupeul si nesimtirea Ministrului de Interne, ambulantele venite cu urgente au fost nevoite sa se inghesuie pentru a face loc bolidului de lux a protejatei lui Dragnea.Din informatiile pe care le detin, ministra lui Dragnea a venit sa se prefaca ca ii pasa de ranitii gazati si loviti de jandarmii aflati in subordinea sa", a scris Emanuel Ungureanu.Carmen Dan a vorbit insa cu jurnalistii la iesirea de la Spital si nu a rostit niciun cuvant despre protestatarii raniti, ci doar despre jandarmi. De altfel, ea a spus ca s-a dus la Floreasca fix pentru a vedea cum se simt colegii sai. Urmeaza ca, la 17:30, sa faca si primele declaratii in legatura cu actiunile de vineri ale Jandarmeriei.