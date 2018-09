Carmen Dan si comandantul Paraschiv, "fantoma alba" din Piata Victoriei, vor fi audiati astazi in Parlament

Ziare.

La discutiile din Comisie au fost chemati si Avocatul Poporului Victor Ciorbea, precum si directorul Institutului Roman pentru Drepturile Omului, Adrian Bulgaru.Sedinta Comisiei pentru drepturile omului din Camera Deputatilor este programata la ora 11.00.In 5 septembrie ar fi trebuit audiati in Comisia de Aparare din Senat prefectul Capitalei Speranta Cliseru, unul dintre coordonatorii jandarmilor, Laurentiu Cazan, si ministrul de Interne Carmen Dan, insa audierile au fost scoase de pe ordinea de zi, la propunerea reprezentantilor PSD - ALDE, care i-au reprosat presedintelui Comisiei, liberalul Marcel Vela, ca nu i-a consultat cand a decis invitarea la comisie a autoritatilor implicate in evenimente. Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, Marcel Vela (PNL) spunea atunci ca parlamentarii puterii "s-au temut sa auda lucruri din gura prefectului Capitalei, Speranta Cliseru", el precizand ca in raportul MAI referitor la protestul din 10 august "sunt multe dezacorduri, multe situatii care se bat cap in cap si ar fi fost o sedinta foarte interesanta".Prefectul Capitalei a declarat atunci, la iesirea din Comisia de Aparare, unde nu a mai fost audiata, ca este neobisnuit sa se discute atat de mult despre prefect in situatia creata dupa protestul din 10 august, in conditiile in care nu ea coordoneaza actiunile jandarmilor."A fost probabil neobisnuit sa se discute atat despre prefect, pentru ca nu prefectul conduce operatiunile si nici nu pregateste actiunea in apararea institutiilor si a ordinii publice, deci e prea multa discutie despre prefect. Nu sunt nicio victima. De ce as fi victima? Eu imi vad de treaba mea, de atributiile mele, stiu ce am de facut. Nu sunt victima nimanui, ca sa fie foarte clar. Nu ma simt victima, nu ma simt oropsita, eu imi vad de treaba mea. Atata vreme cat in statul roman legislatia si drepturile omului se respecta, eu nu am probleme. Eu dorm linistita pe perna. Nu am facut nimic ilegal, nu am facut nimic imoral, nu dau vina pe altii. Eu mi-am asumat responsabilitatile, m-am dus in Piata, cu toate ca puteam sa trimit un reprezentat, nu am facut-o. M-am dus eu acolo. Nu in Piata, cum ati spus dumneavoastra (jurnalistii - n.red.), nu ma plimbam pe acolo. Eu am fost in locul in care mi s-a indicat sa ma duc, ca un om disciplinat, nu sunt militar, nu sunt seful Jandarmilor", a spus Cliseru.De altfel, Carmen Dan a vorbit saptamana trecuta in Camera Deputatilor, dupa ce a fost citita motiunea simpla depusa de PNL impotriva sa, despre evenimentele din 10 august. Ministrul a sustinut atunci ca interventia in forta a jandarmilor la protest se face in baza acordului verbal dat de prefect, redactarea ordinului de interventie facandu-se ulterior.Carmen Dan a spus ca in lege se vorbeste doar de aprobarea, de acordul dat de prefect unei actiuni, nu de semnarea unui document intitulat "ordin de interventie"."Daca nu este prefectul acolo? Asteapta Jandarmeria sa vina prefectul de acasa sa redacteze ordinul?", a adaugat ministrul de Interne. Ea a subliniat ca in 10 august nu a fost un miting pasnic si ca s-au putut vedea incercarea protestatarilor de a patrunde in cladirea Guvernului si actele de vandalism ale unora dintre protestatari.