Carmen Dan si Raed Arafat dau explicatii in Parlament: Ministrul povesteste ce a facut in noaptea de 10 august

"Sa impartasim de data asta propriile lor trairi"

Violentele din 10 august

Ziare.

com

Si reprezentantii Jandarmeriei sunt audiati marti in Comisia de Aparare, unde este prezentat raportul intocmit de Ministerul de Interne privind violentele din timpul protestului diasporei.Carmen Dan a precizat ca a nu a venit la comisie in baza unei invitatii oficiale, ci in ideea ca poate va exista cvorum si va putea prezenta aspectele relevante, ea explicand astfel absenta prefectului Capitalei de la audieri."Puteam lua in calcul si prezenta prefectului, dar noi nu am venit la comisie in baza unei invitatii oficiale, am venit in ideea ca vom avea cvorum si va putem spune aspectele pe care le considerati relevante. Nu am nicio rezerva ca ulterior, daca considerati, sa solicitati si prezenta prefectului", a afirmat Carmen Dan, raspunzand unei intrebari.Aceasta a mai precizat, la inceputul sedintei, ca a fost prezenta la minister in acea zi pentru ca asa i s-a parut "normal"."In data de 10 august, la orele 12:00, am fost prezenta la minister, pentru ca asa mi s-a parut normal si asa cred ca trebuie sa fac orice manager responsabil intr-o asemenea situatie. Initial, am luat informatiile de la televizor, aveam deja informatii despre modul in care ne-am organizat pentru misiune, insa am anticipat ca va fi un eveniment de mare amploare.Am analizat tot ce s-a vehiculat in media pana la momentul in care am luat decizia si mi-am intrerupt concediul de odihna si am fost prezenta la minister", a afirmat ministrul de Interne.Aceasta a adaugat ca a stat in biroul sau pana la ora 03:00, singura ei cerinta fiind sa fie informata despre evolutia evenimentelor din Piata Victoriei."Am stat in biroul meu in toata aceasta perioada (de la 12:00 pana la 03:00 - n.red.) . Tot ce am solicitat a fost sa fiu informata, pentru ca este firesc ca ministrul sa primeasca informatii despre tot ce se intampla si am plecat din minister in jurul orei 03:00 dimineata, cand colegii mei finalizasera misiunea si cand, sa imi edific anumite aspecte si, nu uitati, ca aveam deja teme sensibile de discutat, disparuse o arma, aveam doi jandarmi batuti internati in spital si mi s-a parut firesc ca eu sa imi iau aceste informatii direct de la ei.Nu a fost o sedinta operativa, ci una de informare, ocazie cu care am cerut pentru a doua zi un prim raport al misiunii", a completat ministrul.Explicatiile vin in cotnextul in care mitingul diasporei din 10 august, desfasurat in Piata Victoriei, a fost marcat de violentele jandarmilor. Peste 400 de persoane au fost ranite in urma interventiei brutale a acestora.Ministrul Carmen Dan a fost acuzat ca ar fi condus personal actiunile din 10 august si i s-a cerut demisia.Protestatari au continuat de altfel sa iasa in strada si dupa protestele din 10 august si sa ceara demisia intregului guvern Dancila, dar si pe cea lui Liviu Dragnea, liderul PSD.