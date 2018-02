"Carmen Dan spune ca a facut verificari privind contractele Tel Drum si CJ Teleorman, pentru ca a fost consilier juridic 10 ani la CJ".

Ziare.

com

"Am facut o astfel de verificare, dar dumneavoastra cunoasteti, asa cum stie toata lumea, pentru ca n-am ascuns, eu am lucrat mai bine de 10 ani ca si consilier juridic in cadrul Consiliului Judetean. Binenteles ca juristii faceau parte din comisiile de achizitii, ca asa spune legea", a precizat Carmen Dan, dupa sedinta de bilant a Jandarmeriei Romane.Ea a fost intrebata de jurnalisti daca a facut parte, intre 2008 si 2009, din comisiile de licitatii privind fonduri europene in contractele incheiate intre Tel Drum si Consiliul Judetean Teleorman, contracte care in prezent sunt cercetate de DNA