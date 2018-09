Carmen Dan spune ca raportul privind protestul din 10 august ar putea sa nu fie declasificat, asa cum cere Parchetul

Ziare.

"Nu cred ca poate sa spuna cineva vreodata ca in mod public se poate prezenta o nota de informare. Daca o informatie din raport are un caracter clasificat, atunci intregul material trebuie sa fie clasificat. La acest moment, avem o solicitare de declasificare din partea Parchetului, asa ca Ministerul Afacerilor Interne va urma procedurile legale in astfel de situatii, iar. Suntem la inceputul acestui proces", a precizat Carmen Dan la dezbaterea motiunii simple depusa impotriva sa de PNL in Camera Deputatilor.Ea a adaugat ca a primit de asemenea si o solicitare de declasificare a raportului din partea Comisiei de aparare din Senat."Am raspuns ca toti parlamentarii au acces la informatii secret de serviciu si ca exista o lege in acest sens, ca odata ce au depus juramantul, au acces la acest nivel de secretizare", a aratat ministrul Carmen Dan.