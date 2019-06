Carmen Dan spune ca sentinta lui Dragnea a fost un soc si ia in calcul posibilitatea de a-l vizita

Ziare.

"Am incredere foarte mare in aceasta perioada in puterea de a strange si de a da acest semnal de unitate pe care o are premierul Viorica Dancila", afirma Carmen Dan. Totodata, ea spune ca ia in calcul posibilitatea de a-l vizita pe Dragnea, cand va fi posibil. "Eu nu sunt din categoria celor care se dezic, in ultima vreme am vazut, din pacate, chiar din partid care se dezic de ceea ce a fost inainte", adauga Dan.Carmen Dan a declarat, duminica seara, la Antena 3, referitor la condamnarea lui Liviu Dragnea, ca aceasta a fost "un soc"."Sincer eu nu am crezut niciun moment ca solutia va fi cea care a fost, odata ce s-a intamplat cred ca toata lumea, cel putin cei din PSD, au perceput acest lucru ca pe un soc. Odata ce a trecut socul, partidul, membrii acestui partid sunt cei care constientizeaza in fiecare moment ca este absolut necesar ca acest partid mare sa-si regaseasca echilibrul", a afirmat ea.Intrebata daca se astepta la aceasta solutie, Carmen Dan a raspuns: "Eu nu, nu stiu daca se astepta cineva la aceasta solutie"."Ce am constatat de fiecare data a fost faptul ca atunci cand acest partid a trecut prin perioade de criza a avut si capacitatea extraordinara de a se regrupa, de a actiona ca un partid unit si de a gasi acest echilibru de a rezista si de a traversa aceasta criza. S-a pierdut o batalie, si aici ma refer la rezultatul alegerilor europarlamentare, nu s-a pierdut razboiul si cred in unitatea acestui partid si cred in puterea lui de a gasi echilibrul si a merge mai departe", a spus Carmen Dan.Dan a mai spus ca s-a stabilit un congres al PSD , al carui rezultat "sa dea un presedinte ales care sa-si asume alaturi de echipa sa continue ceea ce Partidul Social Democrat si-a luat angajamentul in fata electoratului, si aici nu ma refer numai la electoratul PSD".Raspunzand unor intrebari, ea a spus ca nu a vorbit cu Liviu Dragnea dupa ce acesta a fost inchis."Nu am vorbit cu domnul presedinte, este si o perioada speciala, perioada de carantina, nu am avut posibilitatea si nu s-a intamplat sa existe aceasta solicitare, dansul stabileste cu cine poate discuta telefonic in aceasta perioada si bineinteles, din cate stiu, in aceasta perioada l-au vizitat cei din familie si evident avocatul", a afirmat Carmen Dan.Intrebata daca va merge sa il viziteze ulterior, ea a replicat: "Bineinteles ca iau in calcul aceasta posibilitate, eu nu sunt din categoria celor care se dezic, in ultima vreme am vazut, din pacate, chiar din partid care se dezic de ceea ce a fost inainte. Liviu Dragnea are un merit extraordinar, Liviu Dragnea a tinut acest partid unit".Dan a spus ca nu da exemple pentru ca nu este un om conflictual."Am incredere foarte mare in aceasta perioada in puterea de a strange si de a da acest semnal de unitate pe care o are premierul Viorica Dancila", a adaugat Carmen Dan.Ea a spus ca la Congres nu vizeaza nicio functie, dar daca se va decide sa se faca alegeri si pentru functiile de vicepresedinti ea nu va candida pentru un nou mandat.Intrebata pe cine sustine la functia de presedinte al PSD, ea a afirmat: "Inca nu stiu care sunt candidatii"."Daca (Viorica Dancila - n.r.) isi va depune aceasta candidatura bineinteles ca va avea sustinerea mea", a mai spus Dan.