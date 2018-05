Carmen Dan sustine ca in Codul Penal sunt pedepse prea mici pentru violente si prea mari pentru coruptie

Ziare.

com

Amintim ca ministrul a fost convocat in Senat pentru a prezenta cauzele infractiunilor violente din ultimul timp , dar si masurile dispuse pentru stoparea acestora. In plus, ministrul trebuie sa "elucideze episodul Microfonul"."Daca Romania ar fi fost un stat nesigur, in care cetatenii erau pusi in pericol la fiecare pas, daca existau rapiri de persoane sau riscuri teroriste, nu am mai fi avut un numar in crestere de cetateni straini care vin in Romania. Anul trecut, au intrat in Romania, legal, 2,1 milioane de cetateni straini", a declarat Carmen Dan marti."Infractionalitatea la nivel national este in parametri normali, ca anul trecut", a subliniat ministrul."Sunt tipuri de infractiuni care au crescut, dar si tipuri care isi pastreaza trendul descendent, iar aici trebuie sa diversificam. O sa precizez ca am facut o analiza pe primele 3 luni ale acestui an", a mai spus ministrul de Interne, enumerand apoi mai multe infractiuni si comparand numarul acestora cu cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut."Cele mai semnificative sunt lovirea si violenta domestica. Dinamica faptelor are un izvor in modul in care societatea, in ansamblul ei, se comporta, pe mai multe paliere, mai ales pe cel social. Modul in care functioneaza relatiile interumane, din pacate. In fata acestei realitati, cel putin din perspectiva mea, Codul Penal prevede sanctiuni prea blande pentru astfel de fapte", a precizat Carmen Dan.Ea face un apel la cautarea unor explicatii si gasirea de solutii pentru astfel de fapte."Fac un apel sa cautam mai multe explicatii, pentru a gasi solutii. Cred ca este important sa raspundem la o problema de fond. Suntem linistiti cu ideea ca avem un regim sanctionator care nu depaseste 2-3 ani pentru viol, dar abuzul in serviciu este pedepsit cu 15 ani de inchisoare, iar evaziunea si cu 8-9 ani?", a intrebat ministrul."Este firesc oare ca cei care lovesc oamenii pe strada sa nu fie retinuti, arestati imediat?", se intreaba Carmen Dan.