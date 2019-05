Carmen Dan sustine ca mitingul PSD n-a blocat orasul Targoviste: Este o exagerare!

14 strazi din Targoviste au fost blocate

"S-a exagerat in mod intentionat ideea ca a fost blocat intregul oras. S-au dispus masuri de restrictionare in zona in care se desfasura un miting cu caracter electoral de catre organizatori. Accesul a fost restrictionat doar pentru acea zona care era autorizata si legala", a declarat Carmen Dan, joi, in ciuda tuturor evidentelor video si a declaratiilor localnicilor.Despre faptul ca politistii nu le-au permis oamenilor sa intre in oras daca nu mergeau la evenimentul organizat de social-democrati, ministrul Dan a afirmat ca s-ar fi putut gasi o formula mai buna, insa parola a fost stabilita de organizatori."S-ar fi putut gasi o formula mai buna pentru accesul persoanelor autorizate sa participe la adunare, insa parola a fost convenita de organizatori, care aveau responsabilitati in acest sens, de politie si jandarmerie", a explicat Carmen Dan.Ea a mai spus ca si pentru presedintele Klaus Iohannis se dispun astfel de masuri de restrictionare."Este un subiect dezbatut, discutat, si eu cred ca suntem demult intr-o logica de campanie. L-am vazut ieri (miercuri - n.red.) si pe presedinte acuzand, ca de obicei, fara sa aiba informatiile reale, desi are toate parghiile sa le afle, acuzand politia si jandarmeria si referindu-se la situatii precum cea de la Topoloveni in care persoane au fost arestate. Daca Iohannis nu stie diferenta dintre arestare si ducerea unei persoane la sectie pentru identificare...Si ii mai reamintesc presedintelui ca si pentru dansul se dispun astfel de masuri de restrictionare a zonei pe care o traverseaza tot de catre aceiasi comandanti din politie si jandarmerie", a adaugat Carmen Dan.Mai multi soferi au fost opriti de politie, duminica, in timpul mitingului PSD de la Targoviste, chiar la intrarea in oras, si nu li s-a permis sa circule mai departe pana cand nu spun "parola".Totodata, un medic care terminase o garda de 24 de ore la Spitalul din Titu nu a fost lasat sa ajunga acasa cu masina , in Targoviste, din cauza mitingului PSD, care a dus practic la blocarea intregului oras, inainte de ora oficiala anuntata.Amintim ca, duminica, intre orele 10:00 - 16:00, au fost inchise circulatiei auto 14 strazi din Targoviste, in contextul mitingului electoral al PSD.De mentionat este faptul ca multe dintre ele se aflau la o distanta de cativa kilometri de locul in care a avut loc mitingul.Strazile inchise au fost: str. Grigore Alexandrescu - integral, str. Col. Baltaretu - sectorul cuprins intre intersectia cu str. Tudor Vladimirescu si str. Poet Gr. Alexandrescu, bd. Regele Carol I - sectorul cuprins intre bd. I. C. Bratianu si bd. Mircea cel Batran, bd. Mircea cel Batran - integral, bd. Libertatii - integral, str. Stelea - sectorul cuprins intre intersectia cu bd. Libertatii si str. Calea Domneasca, bd. Independentei - integral, str. Lt. Stancu Ion - integral, str. Calea Bucuresti - sectorul cuprins intre str. Calea Domneasca si str. Calea Ialomitei, str. Calea Domneasca - sectorul cuprins intre str. Calea Bucuresti si intersectia cu str. Constantin Brancoveanu, str. Cpt. Andreescu - integral, str. 9 Mai - de la intersectia cu str. Avram Iancu pana la intersectia cu bd. Independentei, str. Justitiei - integral, str. Gimnaziului - integral.