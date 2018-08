Dezvaluiri din noaptea protestelor - cum s-au luat deciziile in cladirea din spatele Guvernului. Plus: ce a facut ministrul Carmen Dan

Au fost in Piata Victoriei fara sa fie, de fapt, acolo

Intrarea in Piata Victoriei a persoanelor violente si lipsa de reactie a conducerii Jandarmeriei

Cine a oprit metroul si de ce e important

Un moment, pe 10 august, cand Carmen Dan s-a implicat ca ministru

Ziare.

com

Pe 10 august, ziua in care mitingul diasporei a fost reprimat brutal de fortele de ordine, intr-o cladire a Jandarmeriei Romane aflata pe Bulevardul Iancu de Hunedoara, in spatele Guvernului, avand curte comuna cu acesta, si-au petrecut dupa-amiza si inceputul zilei de 11 august cativa reprezentanti ai autoritatilor statului, care "au fost in Piata Victoriei fara sa fie, de fapt, acolo", dupa cum a precizat cineva prezent in acea cladire.Potrivit unei surse apropiate evenimentelor, printre cei care au stat in cladirea Jandarmeriei din spatele Guvernului in noaptea protestului s-au aflat, la acel moment seful Jandarmeriei Bucuresti (a carui delegare la conducerea Jandarmeriei Bucuresti a incetat in data de 29 august, fiind inlocuit cu maiorul Laurentiu Cazan, conducatorul dispozitivului de interventie a jandarmilor in 10-11 august),, director general adjunct la Politia Capitalei,, viceprimarul Bucurestiului, si, prefectul Bucurestiului.Cu ei, o buna parte din timp a stat si, care facea curse intre cladirea din spatele Guvernului si autospeciala din curtea Executivului, unde se afla Centrul Mobil de Comanda. In incaperea de la etajul unu al cladirii, pe parcursul evenimentelor, au mai fost vazuti colonelul, colonelul, actualul sef al Jandarmeriei si altii.Desfasurarea evenimentelor, povestita de una dintre persoanele prezente, arata un haos total la nivel informational si decizional, ridica semne uriase de intrebare asupra absentei unor decizii care ar fi putut impiedica violentele si aduce noi indicii despre implicarea efectiva a ministrului de Interne, Carmen Dan.In aceasta cladire (din spatele Guvernului, unde se aflau sefi ai jandarmilor, prefectul si viceprimarul Capitalei - n.r.) nu exista conexiune prin cablu la internet, asa ca erau folosite datele mobile. Exista un televizor pe care rulau programele de stiri si un ecran care surprindea doar o parte din Piata Victoriei. Cand s-a umplut Piata, internetul mobil nu a mai functionat din cauza solicitarii retelei, iar imaginea de pe monitorul conectat la camerele din Piata se bloca des, povesteste sursa citata, care, la acest moment, a dorit sa isi pastreze anonimatul."Imaginile erau dintr-un singur unghi si intre ora 21:00 si sa zic 23:30 foarte mare parte din timp nu s-a vazut nimic, pentru ca era pe internetul mobil si, probabil, ca era multa lume in Piata si toti erau pe telefoane si mergea prost reteaua, se pierdea semnalul si ramanea inghetata imaginea pe camera. (...) Mai vedeam la televizor. Asta a fost toata dotarea", sustine sursa."In acest centru din cladire, am primit informatii cum ca un jandarm a fost lovit cu o bordura in cap, iar doi sunt morti, iar de fata aceasta (femeia jandarm lasata in mijlocul multimii de protestatari - n.r.) ca a fost batuta rau si are fractura de coloana. Au fost singurele informatii despre confruntarile violente pe care le-am primit. Atacarea jandarmilor am vazut-o pe televizor, la Digi 24. De exemplu, despre turistii batuti in taxi nu am stiut nimic", a declarat sursa citata, sustinand ca de fapt informatiile nu ajungeau la cei din cladirea Jandarmeriei, ci la minister, la Directia Generala Management Operational (DGMO), iar deciziile se luau acolo, conform planului intocmit de aceasta structura.Persoana care s-a aflat in centrul din cladirea Jandarmeriei din spatele Guvernului sustine ca informatiile despre cei doi jandarmi morti si despre cel lovit cu bordura au venit prin comunicatiile celor de la Jandarmerie, dar evenimentele se desfasurau cu o asemenea repeziciune incat nimeni nu avea cum sa le verifice daca sunt adevarate."Singurele discutii avute acolo si pe care nu le-am inteles, eu n-as fi actionat ca ei, dar nu pot sa ma pun in locul lor, au fost cele legate de informatiile cu venirea celor din galerii spre protest. Pe la ora sase dupa-amiaza, au aflat ca vine galeria de la Ploiesti si ca se indreapta spre Bucuresti si, atunci, viceprimarul Badulescu a spus sa mearga sa-i opreasca sa nu ajunga in oras. Toata lumea a ridicat din umeri. N-a spus nimeni nici ca se duce, nici ca nu se duce. Omul a insistat, dati-mi voie, ma duc cu politia locala sa-i opresc. Nu i s-a dat voie. Au spus ca se ocupa ei. Pe urma, dupa vreo doua ore, sa zic asa, dupa ora 20:00, s-a auzit ca vin cei de la Dinamo. Ca s-au strans si ca vin pe Bulevardul Stefan cel Mare. Li s-a zis atunci, 'de ce nu-i opriti acolo, mergeti, ii luati, ca-i cunoasteti, stiti cine sunt, stiti cum arata'. Jandarmii au baze de date cu ei. Au zis ca au primit informatii ca stau pe loc, ca nu vin, ca nu intra in piata. Cert este ca pana la coada nu i-a mai oprit nimeni. Asta pe mine m-a mirat. Intelegeam ca jandarmii erau masati acolo, in piata, dar existau alte echipaje de politie, ce mai aveau ei acolo, care puteau sa-i opreasca inainte" de a ajunge in piata, povesteste persoana care s-a aflat in cladirea din spatele Guvernului."Au sunat de mai multe ori sa se intereseze daca ordinul fusese semnat. Cred ca le-a fost teama sa nu se incheie totul si sa nu existe acest ordin", a declarat aceeasi sursa.Ora la care a fost semnat ordinul de evacuare a pietei de catre prefectul Capitalei este una dintre informatiile cele mai controversate si disputate de catre cei implicati. Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a declarat ca a semnat ordinul de interventie a jandarmilor la mitingul din Piata Victoriei de pe 10 august "dupa 12 noaptea". Asta in conditiile in care Laurentiu Cazan, maiorul care a coordonat actiunile Jandarmeriei de la protestul diasporei, a declarat ca prefectul Capitalei a semnat ordinul de evacuare in jurul orei 20:00, atunci cand situatia a "degenerat". Iar procedura de evacuare a Pietei Victoria a fost declansata putin dupa ora 23:00. Potrivit purtatorului de cuvant al Jandarmeriei Romane, Marius Militaru, Jandarmeria a primit aprobare sa intervina in forta la ora 23:11."In ordin erau scrise lucruri generale, situatia din piata, echipamentele cu care sunt dotati jandarmii, cine raspunde de cine si ce obiectiv are fiecare. Ordinul spune sa se restabileasca ordinea publica si sa se actioneze in mod gradual", mai arata sursa citata, care sustine ca reprezentantul Jandarmeriei semnase deja fiind pe teren, iar cand ordinul a fost adus la semnat de catre prefectul Capitalei, in Piata nu mai erau multi oameni, circa 2-3.000, mai mult pe latura Aviatorilor. In acel moment nu se mai dadea cu gaz sau cu apa, dar informatiile erau ca se ard brazi ornamentali si ca "au de gand sa sparga vitrine, sa urce pe cladirea Orange sa arunce cu sticle incendiare" si de aceea "trebuia sa ne ducem dupa ei pe strazi sa nu faca distrugeri, sa nu sparga vitrine, sa fure lucruri".Intrebari insistente despre semnarea ordinului de evacuare ar fi adresat si secretarul de stat Mihai Dan Chirica, mai spune sursa citata.De ce s-a insistat pe obtinerea semnaturii prefectului Capitalei pe ordinul de evacuare si de ce sunt avansate ore diferite pentru momentul in care a fost semnat? Este posibil ca ordinul de evacuare, semnat de prefect, sa fie acoperirea de care cei care au condus represiunea protestelor pasnice au nevoie?"E o diversiune", considera sursa citata, care a vazut in mod direct modul in care s-au desfasurat evenimentele. Aceasta explica faptul ca nu era nevoie de un ordin de evacuare, deoarece, potrivit legii, jandarmii nu aveau nevoie de o justificare, de o acoperire pentru interventie, dupa ce au fost atacati. "Parerea mea este ca au vrut sa creeze o diversiune in presa (...) sa nu se discute alte subiecte. Ei stiu mai bine ca nu are importanta ora, ci daca se spun ore diferite, se va crea o dezbatere pe aceasta ora. In mod fals, ca sa nu ne mai concentram si nimeni sa mai stea sa analizeze alte aspecte".Un alt aspect important pe care am incercat sa il lamurim este de unde veneau informatiile, deciziile si cine a facut planul de actiune? Desi in cladirea de langa Guvern se aflau viceprimarul, prefectul si sefi ai Jandarmeriei, pare mai degraba ca acest grup de persoane cu putere de decizie a fost tinut izolat.In locul lui Carmen Dan, care era in concediu, era lasat la MAI secretarul de stat Gheorghe Nucu Marin."Banuiesc ca a fost facut un plan, pentru ca exista o structura, Directia Generala Mangement Operational (DGMO), care decide. In primul rand, au venit multi jandarmi din tara. Aceasta deplasare de trupe se face prin ordin venit de sus. Nu se poate ca o unitate militara sa aduca la Bucuresti o alta unitate militara. Prin ordin se decide cine vine, de unde vine, unde se duce. Toate acestea trebuie trecute intr-un plan. Cu ce vin imbracati? N-au venit in slipi si au primit echipamente de la Bucuresti. Trupele de jandarmi au fost aduse incontinuu pana in jurul orei 18:00. N-au venit toti odata si au venit din mai multe locuri din tara. DGMO face acest plan si", a declarat aceeasi sursa, apropiata de desfasurarea evenimentelor din Piata Victoriei.Intr-un articol precedent, publicat de Ziare.com, din surse diferite a fost confirmat faptul ca Directia Generala Management Operational a fost implicata in coordonarea fortelor de jandarmi, a conceput planul de interventie, a luat decizia inchiderii statiei de metrou Piata Victoriei si a primit informatii de la SRI despre protest.Sursa citata explica: "Centrul acela are niste dotari. Se fac analiza, sinteza, se iau decizii si se vine in sprijinul celor din teren. De aceea se activeaza cand sunt crize. Cazan (maiorul Laurentiu Cazan, conducatorul dispozitivului de interventie a jandarmilor in 10-11 august - n.r.) nu putea sa vada in acelasi timp tot ce se intampla. El trebuia sa ia legatura cu toata lumea, sa vada unde sunt pericole, unde sunt probleme. Cineva care este peste el, care are mai multe informatii, sa-i transmita si sa-i spuna, vezi ca e pericol, urmeaza sa se intample nu stiu ce in zona, sa-l ajute sa-si dirijeze oamenii. Nu stiu daca el a beneficiat de acest sprijin, pentru ca el, la un moment dat, mai venea pe la noi se uita pe ecran si pleca sa-si mai dirijeze oamenii, dar cand a inceput sa nu mai functioneze ecranul, el a fugit, a fugit realmente, a luat-o la goana pe scari, s-a dus in Piata, pentru ca el nu mai vedea nimic. El s-a dus in Piata. Ce sa vezi de la inaltimea unui om? Cum sa coordonezi? (...) DGMO avea obligatia sa transmita informatii, mai ales ca stia ce camere sunt in Piata, ca sunt camere de la Politie, de la administratia strazilor. Mai au si alte servicii camere, puteau 'pe protocol' sa ceara acces. Nu era de gluma".Directia Generala Management Operational este condusa de Comisarul sef de politie Stefan Savulescu si se subordoneaza direct ministrului de Interne, Carmen Dan. "Intre aceasta structura si ministru nu mai este nimic, niciun secretar de stat, nimic", confirma sursa citata.Au fost manipulati jandarmii? "Eu cred nu ca au fost folositi, nu cred ca este cuvantul corect, eu cred ca nu au beneficiat de toate capabilitatile. Cred ca, daca ar fi beneficiat, poate ca altfel se organizau. Daca ai niste informatii din teritoriu poti sa izolezi mai usor niste elemente. (...) Noi nici macar nu am fost lasati sa ajungem in centrul mobil, poate auzeam ordinele. Mie mi s-a parut, intr-adevar, la inceput nu m-am gandit, dar pe parcurs, mai ales ca am ramas si fara legaturi la internet, adica, practic stateam ca fraierii pe acolo. (...) Cei de acasa cu televizor si computer vedeau mai multe decat vedeam noi", explica persoana participanta la evenimentele din 10-11 august, care spune ca nu a primit "suficiente informatii utile nici inainte, nici in timpul desfasurarii mitingului".Un alt moment important care ne-ar putea da un indiciu asupra celor care au fost "la butoanele" operatiunii din Piata Victoriei este oprirea circulatiei metroului."Metrorex informeaza ca, la nivelul Directiei Generale de Management Operational din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru asigurarea ordinii publice, din care fac parte toate institutiile cu atributii in asigurarea ordinii publice, s-a decis ca, astazi, 10 august a.c., incepand cu ora 20:00, statia Piata Victoriei sa fie inchisa. Inchiderea statiei presupune interzicerea accesului calatorilor in subteran si trecerea trenurilor prin aceasta statie fara oprire", se arata in comunicatul oficial al Metrorex, transmis vineri, in jurul orei 20:00.Cine a decis si a dat ordinul de oprire a metroului? "Trebuie sa suni intr-un anumit loc de la un anumit telefon. De acolo se opresc aeroportul, gazul, curentul. E un protocol. Nu poate sa vina Gigel de la Jandarmerie sa spuna ca sunt numit comandantul operatiunii din Piata, opriti metroul. De unde sa stiu eu metrou ca te-a numit pe tine? Nu exista asa ceva. Toate se fac de cineva cu autoritate. Si la noi, se fac de catre o singura persoana", explica sursa citata.In seara de 10 august, "s-a si spus ca nu se va opri metroul decat daca se suna din centru. Ulterior, au fost anuntati ca s-a oprit metroul. Au pus problema ca venea foarte multa lume si le era frica de o busculada. (...) Scopul a fost ca pe la 23:00 asa, 23:30, au stat sa vada daca mai pleaca lumea. La un moment dat s-a redeschis ca sa-i preia, sa plece spre casa si au constatat ca n-au plecat foarte multi. Se anuntase si la organizatori ca pana la ora 23:00 este mitingul si toata lumea a sperat ca majoritatea va pleca. Socul a fost ca au plecat foarte putini si abia cand au inceput scandalurile acelea mai in spate, atunci i-au imprastiat in piata si ei s-au dus pe toate strazile care dadeau in piata", povesteste sursa.In toata aceasta perioada, ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a delimitat de orice decizie luata in zilele de 10-11 august. Desi a admis ca a fost in tot acest timp in cladirea ministerului de Interne.In data de 11 august, a doua zi dupa proteste, dna Carmen Dan a dat asigurari ca nu a intervenit deloc in misiunea operativa: "Am fost prezenta ieri la MAI. Mi-am intrerupt concediul, dar asta nu inseamna ca am intervenit in misiunea operativa de aseara. Invit public sa iasa orice angajat al MAI de la orice nivel care a primit vreun ordin direct de interventie operativa de la ministrul Carmen Dan. Ce s-a intamplat aseara a fost grav, dar nimeni nu poate acuza jandarmii".Ministrul de Interne a evitat sa spuna in fata Comisiei pentru Aparare ce a facut in sediul Ministerului de Interne de la mijlocul zilei de 10 august pana la ora 03.30 dimineata in data de 11 august. Aceasta a facut referiri publice doar la faptul ca a impartasit "trairi" cu colegii din minister in legatura cu evenimentele din Piata Victoriei.Cu toate acestea, in data de 10 august, surse au declarat pentru Ziare.com ca insusi ministrul Carmen Dan, "in jurul orei 14:00, a sunat pe telefonul de serviciu la biroul prefectului de Bucuresti si i-a cerut acestuia un raport cu privire la faptul ca duba protestatrului Cristian Mihai Dide nu fusese inca ridicata din Piata Victoriei si i-a solicitat sa nu paraseasca institutia in data de 10 august".Dubita lui Mihai Dide este cea care s-a aflat in mijlocul pietei si pe care erau montate cateva boxe, laserul cu care se proiectau mesaje luminoase pe cladiri si unde voluntarii aduceau baxuri de apa pentru a fi impartita protestatarilor.Informatii care nu au mai ajuns, decizii care nu s-au luat, haos informational din incompetenta sau intentie, cine minte si cine spune adevarul si mai ales cine a fost de vina pentru reprimarea brutala a unui protest pasnic si ranirea a sute de oameni - toate acestea speram sa le lamureasca ancheta procurorilor.Pana acum, procurorii i-au audiat pe viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei, colonelul Catalin Paraschiv, iar 763 de plangeri au fost inregistrate pana joi in cazul violentelor de la mitingul diasporei din 10 august.De asemenea, se discuta despre infiintarea unei comisii parlamentare speciale de ancheta a evenimentelor si de audierea in Parlament pe aceasta tema a premierului Viorica Dancila. In Comisia de Aparare din Camera Deputatilor, au fost chestionati asupra violentelor de la proteste seful ISU, Raed Arafat, comandantul operatiunii, maiorul Laurentiu Cazan, Sebastian Cucos, fostul sef al Jandarmeriei si ministrul de Interne, Carmen Dan.Contactata de Ziare.com, prefectul Capitalei, Speranta Cliseru a declarat: "Ma simt frustrata ca nu am fost chemata de nimeni din Ministerul de Interne pentru sedinta pregatitoare inainte de eveniment, cu toate ca mi s-a spus ca aceasta sedinta va avea loc pe data de 10 august. Ma simt frustrata ca n-am primit suficiente informatii utile nici inainte, nici in timpul desfasurarii mitingului. Nu am vorbit cu nimeni din minister dupa evenimente", a declarat Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, pentru Ziare.com.Domnia sa a mai adaugat ca e dispusa sa se prezinte in fata oricarei comisii parlamentare, pentru a raspunde la intrebari cu privire la desfasurarea evenimentelor din data de 10 august.Am solicitat un punct de vedere si ministrului Carmen Dan, dar nu a raspuns pana la momentul publicarii articolului.