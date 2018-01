Consilierul lui Carmen Dan cu dosare tinute la sertar si care a lucrat cu politistul-pedofil demisioneaza

Ziare.

Riciu a facut anuntul pe Facebook si spune ca nu dezvaluirile au dus la acest deznodamant pentru el."Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului Afacerilor Interne. Nu pentru ca situatia mea juridica s-ar fi schimbat cu ceva. Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este lamuritor. Am discutat astazi cu ministrul si decizia aceasta este", a scris Valentin Riciu pe pagina personala de Facebook Acesta incearca si o sageata catre sefii din Politie care sunt inca in functii desi Carmen Dan le-a cerut demisiile: "Nu am pretentia de a fi exemplu pentru cineva, dar asa vad eu ca politist responsabilitatea".Anuntul vine la doar cateva ore dupa ce la sediul MAI s-a dus premierul interimar Mihai Fifor . Jurnalistii l-au intrebat daca nu ar trebui sa fie demisa si ministrul de Interne, avand in vedere ca inca l-a pastrat in functie pe Riciu.Fifor a evitat insa orice raspuns: "Nu am discutat despre astfel de lucruri. Discutiile s-au referit la cu totul altceva".Intrebat insa daca a luat o decizie in ce priveste semnarea demiterii sefului Politiei Romane Bogdan Despescu, Fifor a spus ca situatia va fi analizata miercuri si va fi anuntata si concluzia.Miercuri, la ora 13:00, are loc prima sedinta de Guvern dupa ce Mihai Tudose a demisionat si Fifor a fost numit interimar de presedintele Klaus Iohannis