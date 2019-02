Cum vede Carmen Dan "momentul" 10 august la opt luni de la violentele de la Protestul Diasporei

Ziare.

"Momentul 10 august este un moment de referinta, dar as vrea sa acordam prioritate institutiilor competente care trebuie sa finalizeze anchetele penale care sunt in desfasurare. As vrea sa privim acest moment ca unul de unde ne putem trage invataminte, un moment din care putem invata lectii. Si lectiile sa stiti ca trebuie extrase si in ceea ce priveste Jandarmeria Romana, dar si in ceea ce priveste liderii organizatiilor civice sau protestatarii pasnici. Si, daca ma refer la Jandarmerie, le-am spus si astazi ca imi doresc ca momentul 10 august sa nu se repete", a spus Carmen Dan, la finalul ceremoniei prilejuite de plecarea a 17 jandarmi romani intr-o misiune in Afganistan.Ministrul a precizat ca nu vrea sa se inteleaga ca are de facut vreun repros Jandarmeriei si ca va avea aceeasi pozitie cu cea initiala."Cred ca trebuie sa fie o lectie si pentru organizatorii actiunilor civice, pentru ca toata lumea trebuie sa inteleaga ca exista o limita si o bariera peste care nicio forta de aplicare a legii nu poate trece. Si acea bariera este data de echilibrul care ar trebui sa existe intre o manifestare publica pasnica si o manifestare care presupune agresiune si violenta, iar baiera este tocmai aceasta violenta", a mai spus Carmen Dan.Ea a aratat ca in orice stat civilizat se uzeaza de mijloacele legale si de procedurile legale de interventie in astfel de situatii."Mi-as dori sa traga invataminte si cei care protesteaza pasnic si poate ca aici trebuie sa dezvoltam si noi mai bine componenta de comunicare, pentru ca un cetatean care protesteaza pasnic trebuie sa invete sa se delimiteze de orice manifestare care presupune agresiune sau violenta", a afirmat Dan.Ministrul a precizat ca nimeni nu poate contesta ca au existat si oameni care au protestat pasnic si care au avut de suferit de pe urma interventiei."Ce vreau sa se retina este ca o actiune individuala trebuie dovedita si eu sunt prima care sustine ca cei care au gresit, din partea Jandarmeriei, si au savarsit un abuz (...) trebuie sanctionati ca atare. Insa, daca trebuie sa vorbim despre fapte, pana in acest moment avem 20 de persoane trimise in judecata care nu sunt din randul Jandarmeriei, sunt din randul manifestantilor. De asta spuneam ca ar trebui sa privim acest moment ca un moment din care trebuie sa extragem invataminte, chiar si in ceea ce priveste actiunea Jandarmeriei, pentru ca orice actiune individuala a jandarmilor se repercuteaza, inclusiv in planul imaginii publice, in ceea ce inseamna abordarea integrala a misiunii jandarmilor care, repet, a fost o misiune de restabilire, o misiune care s-a desfasurat in conformitate cu normele militare de care jandarmii trebuie sa tina cont si care exista si functioneaza in orice stat democratic", a mai declarat ministrul de Interne.