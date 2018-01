Dosarele penale in care ar fi vizat Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, verificate de Parchetul General

Ziare.

com

Iar acum Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) efectueaza cercetari privind anchetele desfasurate de Parchetul Judecatoriei Sectorului 3, unde sunt doua dosare care ar fi pe numele lui Valentin Riciu, si Parchetul Judecatoriei Sectorului 4, la care se afla cel de-al treilea dosar, potrivit unor surse citate de Mediafax.Totusi, consilierul ministrului Afacerilor Interne si fost angajat al Brigazii Rutiere Bucuresti, Valentin Riciu, a transmis sambata, intr-un raport inaintat conducerii MAI, ca nu a fost si nu este cercetat in vreun dosar penal pentru inselaciune "Referitor la afirmatiile calomnisoare aparute in spatiul public, raportez urmatoarele: Nu am fost seful numitului Stan Eugen; Nu am fost si nu sunt cercetat in vreun dosar penal, pentru inselaciune", a scris Valentin Riciu, in raportul transmis conducerii Ministerului Afacerilor Interne.El a spus ca faptul ca a lucrat in Brigada Rutiera nu l-a facut automat sa aiba o relatie de prietenie cu Eugen Stan, politistul arestat pentru fapte de pedofilie.De asemenea, sambata, a condamnat pe Facebook modul in care e prezentat in presa."Vad in continuare, consumul de energie al unor jurnalisti pentru a colporta calomnii despre mine in spatiul public. Da, stiu, sunt informatii << pe surse >>! Si aparent, aceasta clauza ii scuteste pe cei micuti, fara subiecte, de a explica sursele folosite. Dar fie ca isi dau numele, fie ca se arunca raspunderea pe redactii, eu am raportat autoritatii si sunt pregatit ca in curand sa actionez in justitie pe toti bazaitorii. Inca mai cred ca au fost siliti sa o faca si astept reactii normale, deontologice", a scris acesta pe reteaua sociala Valentin Riciu este consilierul ministrului de Interne, Carmen Dan, pe probleme de personal.