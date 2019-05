Fiul lui Carmen Dan a fost batut intr-o discoteca de langa Videle. Mobilizare impresionanta a politiei

Ziare.

Conflictul a avut loc la inceputul lunii aprilie, cand Darius Dan, fiul ministrului de Interne, Carmen Dan, ar fi cerut, in discoteca din Butesti, sa fie schimbata muzica.Un martor la incident a povestit ca cei care l-au batut pe baiat nu ar fi stiut ca acesta este fiul lui Carmen Dan."E o discoteca pe care Darius o frecventeaza. El a vrut sa schimbe muzica la DJ, ca nu i-a placut muzica. In discoteca respectiva, iubitorii de manele fac cel mai mare consum. DJ-ul stia cine este el, ca e baiatul lui Carmen Dan si restul clientilor au fost revoltati. Evident, clientii nu stiau cine e Darius. Si unul dintre ei s-a enervat si s-a dus si l-a 'compostat' direct, n-a mai stat la discutii.Patronii stiau cine este, l-au luat pe Darius, l-au ascuns in bucatarie, apoi au spus gastii de clienti deranjati de Darius ca el e fiul ministrului de Interne. S-au panicat cand au auzit. La vreo doua ore a venit politia de la Videle, apoi cea de la Alexandria, care a luat probele de pe camere", a spus martorul.Purtatorul de cuvant al Politiei Teleorman, Teodora Dragole, a declarat ca exista o ancheta in desfasurare dupa incidentul violent petrecut in localitatea Butesti, verificarile fiind supravegheata de procuror."Am identificat o infractiune de lovire in noaptea de 6 spre 7 aprilie. Politistii din cadrul sectiei de Politie Rurala Poeni au fost sesizati direct, printr-o plangere a unui tanar din Videle care a semnalat ca in noaptea de 6 spre 7 aprilie, in timp ce se afla in incinta unei societati comerciale din satul Butesti, ar fi fost agresat fizic de catre un tanar din localitate. Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire si alte violente si in continuare se efectueaza cercetari", a declarat Dragole.Aceasta sustine ca victima, respectiv Darius Dan, a facut plangerea abia a doua zi dupa scandal, la Politia Rurala Poeni.