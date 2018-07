MAI spune ca ministrul Carmen Dan nu a facut o gafa atunci cand i-a intrebat pe prefectii din Buzau despre situatia din Intorsura Buzaului

Ziare.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a intrebat duminica, intr-o videoconferinta cu autoritatile locale din judetele aflate sub avertizari meteorologice , daca autoritatile din Buzau au verificat situatia la Intorsura Buzaului. Raspunsul autoritatilor a fost ca localitatea se afla in judetul Covasna, nu in judetul Buzau."Ati verificat si Intorsura Buzaului?", a intrebat Carmen Dan autoritatile din judetul Buzau.In replica, i s-a spus ministrului ca Intorsura Buzaului este in judetul Covasna: "Doamna ministru, Intorsura nu este la noi, ci la Covasna".Ulterior, MAI a tinut sa faca cateva precizari."Referitor la discutiile din cadrul videoconferintei din aceasta dimineata, facem urmatoarea precizare: Zona Intorsura Buzaului, depresiunea si nu localitatea in sine, este in competenta Administratiei Bazinale de Apa Buzau - Ialomita /Sistemul de Gospodarire a Apelor Buzau si figureaza ca fiind una dintre cele 22 de zone de risc comunicate de catre Apele Romane", a precizat MAI printr-un comunicat de presa.In precizarea de presa se arata ca ministrul i-a solicitat prefectului de Buzau explicatii privind modul in care autoritatile au in atentie acea zona, si nu s-a discutat despre localitatea in sine, situata in judetul Covasna.