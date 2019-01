Ministerul condus de Carmen Dan preia sefia componentei Afaceri Interne a Consiliului UE: Ce responsabilitati va avea

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), In cele sase luni ale Presedintiei Romane, institutia va organiza in Romania"Primul eveniment de acest gen va avea loc la Bucuresti, in intervalul, va fi organizat de Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si va avea ca tema pregatirea la dezastre cu probabilitate redusa de producere, dar cu impact major", potrivit MAI.Reuniunea Informala a Consiliului Justitie si Afaceri Interne, la nivel de ministri, va fi urmatorul eveniment si se va desfasura tot la Bucuresti, in perioada. Tot in aceasta perioada, Ministerul Afacerilor Interne va conduce 20 de grupuri de lucru, va furniza expertiza pentru 10 grupuri de lucru aflate in responsabilitatea altor ministere si va participa cu specialisti la alte 3 grupuri de lucru la nivelul agentiilor europene.In total,"Printre prioritatile pe componenta de afaceri interne a Presedintiei Romane a Consiliului se numara continuarea unor dosare importante aflate in prezent in lucru, precum migratia, gestionarea frontierelor externe si consolidarea securitatii interne a Uniunii Europene", se arata in documentul citat.Alte dosare pe care Ministerul Afacerilor Interne din Romania le va trata cu prioritate pe timpul detinerii Presedintiei Consiliului UE sunt cele reprezentate de"Conceptul de community policing este o initiativa a Ministerului Afacerilor Interne roman menita sa usureze relationarea dintre fortele de ordine si comunitatile de expati aflate in Statele Membre ale Uniunii Europene. Romania detine o expertiza notabila in acest domeniu, politistii romani desfasurand misiuni la nivel operativ in state precum Italia, Spania, Franta sau Bulgaria. Misiunile s-au finalizat cu rezultate foarte bune in domeniul prevenirii si combaterii criminalitatii cu autori sau victime cetateni romani domiciliati in tarile mentionate", precizeaza MAI.