Ministerul de Interne recurge la proba cu martori si sustine ca acordul semnat de chestorul Ionita e autentic si inregistrat oficial

Ziare.

com

Reactia Biroului de presa al MAI a fost generata de controversele aparute in presa privind lipsa unuia documentului prezentat de Carmen Dan drept argument ca nu l-a mintit pe premierul Tudose, precum si a altor date specifice prezente pe alte documentele oficiale ale MAI."Documentul care a fost prezentat in spatiul public este autentic si, in prezenta reprezentantului Directiei Generale Management Resurse Umane a Ministerului Afacerilor Interne.Raportul face parte din pachetul de documente care privesc propunerea de eliberare a domnului chestor sef de politie Bogdan Despescu din functia de inspector general al IGPR si imputernicirea domnului chestor Catalin Ionita in aceasta functie pentru o perioada de sase luni. Acesta a fost8", se arata in comunicatul remis presei vineri la pranz.MAI nu ataseaza insa la respectivul comunicat si un facsimil al documentului inregistrat oficial, care sa probeze cele sustinute.Din informatiile oficiale vehiculate in ultimele zile in spatiul public si asumate de Carmen Dan si de premierul Mihai Tudose reiese ca, marti, chestorul Catalin Ionita a acceptat sa preia sefia Politiei Romane timp de 6 luni, dupa demiterea lui Bogdan Despescu.Miercuri dimineata, insa, el a instiintat-o pe Carmen Dan ca s-a razgandit. Ministrul de Interne a dezvaluit joi seara ca, ci sa astepte amandoi ca acesta sa ia o hotarare privind demiterea lui Despescu.Carmen Dan nu a explicat public de ce nu l-a informat imediat pe seful Guvernului din care face parte cu privire la noul context.Informatia s-a scurs, insa, in presa, pe surse. Schimbarea de decizie a lui Ionita nu s-ar fi discutat nici in sedinta de guvern, nici in convorbirea privata avuta imediat dupa aceea de Tudose si Dan, sustine ministrul de Interne.In aceeasi seara, intr-o emisiune de televiziune, Mihai Tudose a acuzat-o pe Carmen Dan ca l-a mintit "in ultimul hal" in ceea ce priveste faptul ca Ionita ar accepta functia propusa si a dezvaluit ca incercase pe parcursul zilei timp de doua ore sa ia legatura cu el, fara succes insa.Joi seara, Carmen Dan a replicat spunand ca nu l-a mintit pe premier si prezentand o foaie de hartie (foto) fara numere de inregistrare si pe care nu erau decat doua semnaturi, care ar proba, in opinia ei, ca Ionita ar fi acceptat initial ocuparea functiei.Pana in acest moment,nu a dat nicio declaratie privind disputa din Guvern in care numele sau este atat de des invocat.Conform Art. 27 din Statut, " (1) Politistul poate fi imputernicit,, pe o perioada de maximum 6 luni".Bogdan Despescu, inca seful Politiei Romane, a fost prezent, vineri, la Palatul Victoria, unde nu a stat mai mult de 10 minute, potrivit televiziunilor de stiri, care informeaza pe surse ca acesta ar fi finalizat si depus raportul privind politistul pedofil, raport cerut miercuri de premierul Tudose si pentru care avea termen de finalizare saptamana viitoare.Este de asteptat ca seful Executivului sa aiba in curand o noua reactie publica pe acest subiect, urmand sa anunte cine pleca din functie - Bogdan Despescu, Carmen Dan, amandoi sau niciunul.