Carmen Dan, audiata la DNA in dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea

Nu se stie motivul pentru care oficialul MAI a fost chemat la sediul parchetului anticoruptie sau in ce dosar. Carmen Dan, care este si senator, a ajuns la DNA in jurul orei 16:00, dupa sedinta de guvern.Carmen Dan este ministru de Interne din ianuarie 2017, intai in guvernul Sorin Grindeanu, ulterior in guvernele Mihai Tudose si Viorica Dancila.Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres , Carmen Dan este audiata in dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea.In acest caz, fostul lider PSD este acuzat de DNA ca s-ar afla in spatele societatii in perioada in care era si presedinte la CJ Teleorman. Acuzatiile: doua infractiuni de abuz in serviciu, doua de frauda cu fonduri europene si constituire de grup infractional organizat. Faptele ar fi fost facute in perioada 2002-2013.Potrivit CV-ului, Carmen Dan a ocupat din iulie 2002 pana in decembrie 2010, functia de consilier juridic la Serviciul Juridic si Contencios din CJ Teleorman.In perioada 15 iunie 2012-13 martie 2014, a fost subprefect al judetului Teleorman, devenind ulterior prefect. La alegerile din 11 decembrie 2016, Carmen Dan a fost aleasa senator de Teleorman.