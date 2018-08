Momentele-cheie ale manipularii protestelor pasnice si cum a fost implicata Carmen Dan in operatiune

Operatiunea Spring Time

Sefii Jandarmeriei sustin, in schimb, ca au reactionat la violentele protestatarilor, retinand in final, doua persoane.In data de 10 august, in Bucuresti s-a desfasurat cea mai mare diversiune politica de dupa intunecatul an 1990.Un mesaj pe WhatsApp primit in dupa-amiaza zilei de joi, 9 august, de o persoana cu conexiuni in Ministerul Afecerilor Interne se vorbeste despre un plan "vizat" de Liviu Dragnea."Nu este o intoxicare, nu este un bluf, nu este un extras dintr-o discutie purtata la MAT-ul din sat. Se intampla de trei zile: echipa operativa multi si pluridisciplinara, organizata de doamna Carmen Dan (...) a elaborat un plan de actiune vizatde dl. Liviu Dragnea. Prin acesta se urmareste crearea momentelor de interventie in forta de catre jandarmi", se arata in mesajul publicat de Ziare.com "Aceasta e o structura din minister controlata exclusiv de Carmen Dan si aici a fost planificat totul. De aici au pornit toate informarile catre Centrul de Comanda al Jandarmeriei din Piata Victoriei", a declarat pentru Ziare.com, o sursa apropiata structurilor de conducere din MAI, care a dorit sa-si pastreze anonimatul."Personalul D.G.M.O. se compune din politisti - functionari publici cu statut special si cadre militare, caruia i se aplica drepturile si obligatiile prevazute de Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare", se arata in acelasi regulament DGMO este condusa in prezent de Director General Comisar-sef de politiesi de Director general adjunct Comisar-sef de politieIn seara zilei de 10 august, la ora 20.00, statia de metrou Piata Victoriei este inchisa. Conducerea Metrorex da un comunicat in care arata ca decizia inchiderii statiei a fost luata de Directia Generala de Management Operativ din MAI."Metrorex informeaza ca, la nivelul Directiei Generale de Management Operational din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru asigurarea ordinii publice, din care fac parte toate institutiile cu atributii in asigurarea ordinii publice, s-a decis ca, astazi, 10 august a.c., incepand cu ora 20.00, statia Piata Victoriei sa fie inchisa. Inchiderea statiei presupune interzicerea accesului calatorilor in subteran si trecerea trenurilor prin aceasta statie fara oprire", se arata in comunicatul oficial al Metrorex, transmis vineri seara, in jurul orei 20.00."In cursul zilei de astazi, 11 august, directorul Serviciului Roman de Informatii domnul Eduard Hellvig a avut o convorbire telefonica cu prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila. In cadrul acestei discutii, directorul SRI i-a reamintit doamnei prim-ministru faptul ca toate datele si informatiile detinute de SRI au fost transmise operativ structurilor MAI, inclusiv Directiei Generale Management Operational in cadrul careia SRI are desemnat un reprezentant", se arata intr-un comunicat dat publicitatii de catre Serviciul Roman de Informatii Ministrul de Interne Carmen Dan a confirmat sambata 11 august ca a fost prezenta in sediul institutiei pana la ora 03.30, dar nu a facut nicio precizare despre activitatile desfasurate in aceasta lunga perioada de timp."Am fost prezenta ieri la MAI. Mi-am intrerupt concediul, dar asta nu inseamna ca am intervenit in misiunea operativa de aseara. Invit public sa iasa orice angajat al MAI de la orice nivel care a primit vreun ordin direct de interventie operativa de la ministrul Carmen Dan. Ce s-a intamplat aseara a fost grav, dar nimeni nu poate acuza jandarmii", a declarat ministrul PSD , sambata 11 august.Din informatiile oferite de mai multe surse, doamna Carmen Dan ar fi transmis ordine si comunicari catre DGMO, structura care le transmitea mai departe fortelor din teren.Actiunea care declanseaza evacuarea violenta a manifestatilor din Piata Victoriei incepe in jurul orei 22.00. Pentru cei care n-au fost la niciun miting in aceasta piata, fast-food-ul Spring Time se afla, la parterul unui bloc, la o distanta de aproximativ 400 de metri de sediul guvernului, Palatul Victoria.La 112 se primeste un telefon care anunta ca fast-food-ul este devalizat de huligani. La fata locului, "printr-o comunicare venita de la DGMO", conform declaratiei unei persoane din Ministerului de Interne care a dorit sa-si pastreze anonimatul, "la fata locului se deplaseaza auto-speciale de interventie". Acestea intra in mijlocul manifestantilor pasnici si constata ca nu exista nicio urma de vandalizare la Spring Time.Acolo se afla o multime de manifestanti pasnici, mii de oameni care nu mai incapusera in Piata, departe de sediul guvernului. Era o concentrare foarte mare de familii cu copii mici, de persoane in varsta, pentru ca in zona se afla multe magazine si cafenele, aprovizionarea cu apa fiind la indemana.La Realitatea TV, in emisiunea lui Rares Bogdan, in noaptea de joi, 16 august, e prezentata o inregistrare audio ce contine comunicarea dintre jandarmii din Piata si politistii aflati la Spring Time, incurcati total de ordinele si informatiile primite. Acestia isi injura sefii pentru haosul creat.In imaginile filmate se vede clar ca multimea scanda "Fara violenta" si nu se produc ciocniri pana la aparitia jandarmilor trimisi sa apare politistii de niste huligani inexistenti.Un pluton de jandarmi e trimis pentru a-i salva pe politistii "atacati si aflati in pericol". Plutonul pleaca din fata Guvernului si o ia direct prin mijlocul multimii pentru a ajunge la politisti.In Piata, conform estimarilor oficiale, s-au aflat peste 100.000 de oameni. Jandarmii intra direct in mijlocul lor, lovind si bruscand manifestantii. Din acest pluton face parte si Stefania, femeia jandarm.Plutonul, in ciocnirea cu manifestantii, se desira, iar doi dintre jandarmi, printre care si Stefania, sunt prinsi intr-un grup compact de huligani care incep sa-i loveasca.Imaginile sunt transmise in direct de camerele TV aflate acolo. Norocul celor doi jandarmi e ca mai multi protestatari sar in apararea lor si reusesc sa-i salveze, protejandu-i cu propriile trupuri. In ajutorul acestor curajosi vin si alti manifestanti, fac zid in jurul jandarmilor izolati si ii duc incet spre colegii lor nauci, stransi in mijlocul Pietei.In momentul in care e preluata de colegii jandarmi, Stefania e filmata si inregistrata de reporterii de la Libertatea , strigand la ei: "Unde, dracu' m-ati dus, fratilor?"Aceasta desfasurare a evenimentelor e confirmata de sursele Ziare.com, dar si de colonelul Catalin Paraschiv, comandantul Brigazii de Interventii Speciale a Jandarmeriei, intr-un interviu dat publicatiei Kamikaze "Pe momentul intoarcerii, s-au primit doua informatii: una transmisa de structurile de cercetare din piata care au spus clar ca jandarmii sunt atacati, ca sunt la pamant, sunt calcati in picioare, doi oameni sunt omorati. Informatia asa a fost, probabil ca ei se refereau, dupa aceea am vazut si eu imaginile la televizor, la acea fata si la acel baiat. Simultan, din dispecerat, ni s-a transmis ca pe televiziuni sunt imagini cu doi jandarmi intinsi la pamant care sunt calcati pe cap. In clipa aceea, comandantul actiunii a luat decizia ca efectivele brigazii speciale sa actioneze pe directia Springtime", a declarat Paraschiv pentru Kamikaze Din acest punct, dupa o zi intreaga de incercari de a dispersa multimea prin doua metode - intoxicari ale oficialilor Jandarmeriei distribuite masiv pe televiziuni si prin imprastierea constanta si continua de gaze lacrimogene - incepe atacul violent asupra manifestantilor.Carmen Dan a monitorizat si a coordonat actiunile fortelor de ordine din Piata Victoriei prin intermediul DGMO. Aceasta structura a MAI se subordoneaza direct ministrului de Interne, conform sistemului de organizare si functionare.Directia Generala de Management Operativ a beneficiat de toate informatiile venite de la SRI, un reprezentant al acestei institutii, fiind "desemnat" sa tina legatura cu DGMO.DGMO a planificat si a coordonat actiunile Jandarmeriei, pe cele ale Politiei si pe cele ale altor institutii, cum ar fi Metrorex, in acelasi interval de timp, cu scopul de a compromite un miting de protest la care au participat peste o suta de mii de oameni pasnici.