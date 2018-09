O luna de la reprimarea violenta a protestului din 10 august. Ce stim pana acum si zece intrebari fara raspuns

Miercuri, 8 august 2018

Joi, 9 august 2018

Vineri, 10 august 2018

Sambata, 11 august, 2018

Zece intrebari fara raspuns, la o luna de la reprimarea brutala a mitingului din Piata Victoriei

Stadiul anchetei facute de Sectia Militara a Parchetului General

Ziare.

com

Peste 450 de raniti, mii de persoane expuse intens la gaze lacrimogene, printre care copii si persoane in varsta, zeci de oameni loviti de jandarmi sunt rezultatele unei actiuni brutale a fortelor de ordine pe care politicienii aflati la putere incearca sa o musamalizeze.Mai mult de 750 de cetateni au facut plangeri penale la Parchetul General impotriva fortelor de ordine, dar ancheta se desfasoara cu incetinitorul din cauza deciziei ministrului de Interne Carmen Dan de a secretiza toate documentele ce au legatura cu mitingul din data de 10 august. DIICOT retine un instigator care, cu o seara inainte, la postul de televiziune Antena 3, incita la violente la mitingul ce urma sa aiba loc in data de 10 august. Ovidiu Grosu s-a prezentat ca un initiator al protestului.Pana la acel moment, nimeni nu auzise de acest protestatar. Nu fusese activ pe retelele sociale si nu se remarcase ca organizator la niciun protest anterior.Aparitia si retinerea lui au fost folosite a doua zi de conducerea Jandarmeriei pentru a transmite un mesaj neobisnuit, cu avertisemnte clare ca va fi folosita forta impotriva participentilor la miting.Sunt mai multe discutii intre reprezentanti ai autoritatilor locale si centrale si se stabileste ca in data de 10 august, la Ministerul de Interne, sa se desfasoare o sedinta cu privire la masurile ce trebuie luate in ce priveste mitingul diasporei. Sunt tot mai multe referiri publice la posibilitatea unor violente.Intr-o interventie la Romania TV, Liviu Dragnea, presedintele PSD, il acuza pe Klaus Iohannis: "ca e in stare sa faca orice impotriva Guvernului si a coalitiei, sa dea jos Guvernul chiar si prin violenta".Marius Militaru, purtator de cuvant al Jandarmeriei, intr-o tensionata conferinta de presa, anunta ca: "in aceste zile am vazut ca au aparut o serie de mesaje si afirmatii, indemnuri la violenta, la ura si la intoleranta. Am citit amenintari cu moartea, varsare de sange la adresa jandarmilor care ar urma sa asigure buna desfasurarea a protestului. Autoritatile nu vor tolera astfel de atitudini si nu vor sta impasibile. Nu vom accepta niciun fel de insubordonare civica sau actiuni care urmaresc destabilizarea sociala".In mod ciudat, domnul Militaru nu aduce nicio dovada care sa-i sustina declaratiile. Nu prezinta in cadrul conferintei niciun astfel de mesaj de amenintare si nu aminteste de vreo plangere penala facuta de autoritati impotriva unor astfel de persoane care incita la violenta.a declarat pentru Ziare.com o sursa apropiata evenimentelor. Aceasta cerere contrazice declaratiile repetate ale ministrului Carmen Dan ca nu s-a implicat si nu a coordonat dispozitivul de interventie din Piata Victoriei."Am fost prezenta ieri la MAI. Mi-am intrerupt concediul, dar asta nu inseamna ca am intervenit in misiunea operativa de aseara. Invit public sa iasa orice angajat al MAI de la orice nivel care a primit vreun ordin direct de interventie operativa de la ministrul Carmen Dan. Ce s-a intamplat aseara a fost grav, dar nimeni nu poate acuza jandarmii", a declarat Carmen Dan, sambata 11 august.Pe Bulevardul Aviatorilor sunt parcate zeci de ambulante, iar numarul trupelor de jandarmi e mai mare ca niciodata. "Au fost aduse trupe din tara, tinute in conditii mizerabile", a declarat un oficial pentru Ziare.com, informatie confirmata public si de primarul general, Gabriela Firea.Un numar de cateva zeci de protestatari veniti in mars din Piata Universitatii dau un ocol prin Piata Victoriei, incercand sa blocheze traficul si se ciocnesc cu trupele de jandarmi din fata portii de acces in Guvern.Protestatarii sunt impinsi cu usurinta de fortele de ordine din fata gardului ce delimiteaza perimetrul Guvernului.In jurul acestei ore, Ilie Gazea, 68 de ani, este expus valului de gaze pulverizate inspre manifestanti si i se declanseaza o dubla hemoragie - bucala si nazala.Ilie Gazea va muri in data de 19 august, in Spitalul Judetean din Alexandria. Mai multe indicii si declaratii oficiale ale medicilor arata ca ar putea exista o legatura intre expunerea la gaze si decesul protestatarului.Aceasta acuzatie deosebit de grava, distribuita masiv pe toate canalele media de catre reprezentantul Jandarmeriei, nu a fost confirmata nici dupa o luna de la desfasurarea evenimentelor."pusa la dispozitie de Secretariatul General al Guvernului", conform precizarii facute de Gabriela Firea la iesirea de la audierile desfasurate la Parchetul General, au fost plasati oficiali ai administratiei locale, centrale si ai Ministerului de Interne, dar si maiorul Laurentiu Cazan, coordonatorul interventiei din Piata Victoriei.Viceprimarul Aurelian Badulescu afla din comunicarile conducerii operative ale Jandarmeriei ca membrii ai galeriei Petrolul Ploiesti sunt in drum spre Bucuresti si "sugereaza" ca acestia sa fie opriti. Reprezentantii Jandarmeriei nu reactioneaza in niciun fel.iar fortele de ordine refuzau sa opreasca traficul rutier si nu erau de acord sa retraga gradenele metalice inspre guvern pentru a mari spatiul in care se aflau manifestantii.La acea ora, in Piata erau peste 50.000 de protestatari. Printre ei se aflau deja membrii ai galeriilor de fotbal, huligani si provocatori care nu au fost extrasi de catre jandarmi, desi institutia avea zeci de angajati in civil (monitori) printre protestatari. Acestia aveau misunea de a strange informatii si de a-i identifica persoanele violente. Rateaza in mod inexplicabil.Incepe un atac masiv cu gaze din partea fortelor de ordine, atac care se desfasoara nu numai asupra primelor randuri de protestatari dinspre sediul guvernului, dar gazul lacrimogen e imprastiat si inspre Bulevardul Aviatorilor unde se aflau mii de protestatari pasnici, familii cu copii, oameni in varsta.Tot in acest interval orar, Directia Generala Management Operational, structura din Ministerul de Interne, subordonata direct ministrului Carmen Dan, da ordin sa fie inchisa statia Piata Victoriei, in conditiile in care tot mai multi oameni veneau la miting.Gabriela Firea, primarul Bucurestiului, a declarat la iesirea de la Parchet ca "desi eram intr-o delegatie la Tallin, Estonia, am primit informatii de la domnul viceprimar Badulescu despre solicitari de modificari de trasee de RATB venite pe parcursul zilei" de la aceeasi directie din Ministerul de Interne.In camera din spatele guvernului, maiorul Laurentiu Cazan primeste de data aceasta informatii despre faptul ca membrii ai galeriei Dinamo s-au strans "undeva pe Bulevardul Stefan cel Mare". Aceasta situatie a fost confirmata pentru Ziare.com de un martor la eveniment. Viceprimarul Aurelian Badulescu cere sa fie lasat sa-i opreasca pe acestia sa vina spre Piata Victoriei cu ajutorul politiei locale. Din nou e refuzat de reprezentantii Jandarmeriei, conform sursei citate.o traditie a protestatarilor din Piata Victoriei.Fortele de ordine incep represiunea manifestantilor. Se lanseaza grenade cu gaze lacrimogene, se pulverizeaza substante din butelii speciale, se folosesc intens spraiurile cu gaz iritant.Mai multe autospeciale ale fortelor de interventie speciala ale politiei sunt trimise acolo. Informatia se dovedeste a fi falsa.Autovehiculele se blocheaza in multime, iar politistii incep sa discute intre ei, acuzandu-si sefii ca le-au pus viata in pericol, conform unei inregistrari difuzate de Realitatea TV.Serviciul de Telecomunicatii Speciale a confirmat pentru Ziare.com existenta acestui apel de urgenta care a fost efectuat "de pe un telefon mobil cu abonament, apelantul putand fi identificat de catre autoritatile competente" se arata in raspunsul oficial al institutiei.Spre Springtime este trimis un pluton de jandarmi din care face parte si o tanara jandarm, Stefania. Plutonul o ia prin mijlocul protestatarilor, imprastiind gaze din butelii. Din cauza actiunii gazului, plutonul se rasfira, iar doi dintre jandarmi raman in urma. Acestia sunt atacati de huliganii infiltrati in Piata, fiind salvati in extremis de cativa protestatari.Stefaniei ii este sustras pistolul de catre unul dintre huligani. Daniel Dumitru, 32 de ani, cu domiciliu in Voluntari, Ilfov, este identificat si retinut ulterior de politie. Pistolul este gasit cateva zile mai tarziu pe raza comunei Petrachioaia, judetul Ilfov."Doi jandarmi au fost ucisi in confruntarile din Piata Victoriei, unul a fost ranit grav, fiind lovit cu o bucata de bordura, iar unul are coloana fracturata au fost informatiile despre violente" aflate de oficialii din camera din spatele Guvernului, unde nu exista internet si nici acces la imaginile de pe camerele de luat vederi din Piata, conform declaratiilor facute de un oficial prezent la fata locului care a dorit sa-si pastreze anonimatul.Este activata Brigada de Interventii Speciale a Jandarmeriei, condusa de colonelul Paraschiv, "omul in alb", care declanseaza o represiune violenta asupra manifestantilor, fiind filmat de un participant la evenimente cand urla spre protestatari ca "mi-ati omorat oamenii".Sunt folosite tunurile cu apa pentru a dispersa multimea. Mii de oameni sunt vanati pe strazile din jurul Pietii.Mai multi huligani dau foc unor arbusti ornamentali pe Bulevardul Nicolae Titulescu.Sunt batuti oameni la intamplare. Patru turisti din Israel sunt coborati dintr-un taxi si intinsi pe asfalt. Soferul este lovit si el, fiind grav ranit.In Piata mai era doar un grup mic de manifestanti aflat la capatul Bulevardului Aviatorilor.Ordinul este "contrasemnat" de catre prefectul Speranta Cliseru la ora 00.18, 11 august 2018.Un reprezent oficial a confirmat pentru Ziare.com ca secretarul de stat Mihai Dan Chirica a sunat, spunand ca "suntem mai multi aici" in Ministerul de Interne si se asteapta semnarea ordinului. Conform aceleiasi surse, "le era teama ca interventia jandarmilor se va incheia, iar ordinul va ramane nesemnat".In dimineata zilei de sambata, ministrul de Interne se duce la Spitalul Floreasca ca sa o viziteze pe Stefania, "jandarmul ranit".In aceeasi zi, reprezentantii Jandarmeriei tin o conferinta de presa prin care incearca sa justifice represiunea. Marius Militaru, purtatorul de cuvant al institutiei vorbeste despre "cea mai dificila interventie a fost sa explicam parintilor colegei noastre ca fata lor s-ar putea sa ramana paralizata pe viata".Desi, potrivit unor surse Ziare.com, toate autoritatile implicate fusesera informate, in noaptea de vineri spre sambata, despre starea buna de sanatate a jandarmeritei.Dupa cateva ore, ministrul Sanatatii Sorina Pintea confirma printr-o declaratie de presa ca jandarmul Stefania nu este in pericol, avand dor mici contuzii, fata fiind internata pentru control.Pare tot mai evident ca ministrul Carmen Dan a jucat un rol, iar reprezentantii Jandarmeriei altul, intr-o incercare disperata de victimizare a fortelor de ordine care au intervenit brutal in Piata Victoriei.Seara are loc un protest la care participa peste 50.000 de oameni. Atitudinea fortelor de ordine fata de manifestanti este radical schimbata."Violenta si reprimarea brutala a manifestantilor nu sunt acceptabile sub nicio forma. Atacarea oamenilor nevinovati, atacarea jurnalistilor, atacarea femeilor si copiilor este de neconceput pentru un stat european. Iar cei vinovati trebuie identificati rapid si pedepsiti. Indiferent cine sunt si de unde sunt. Fie ca vorbim de huligani sau de cei care nu au stiut sau nu au vrut sa ii izoleze pentru a permite deturnarea protestelor pasnice. Solutia aleasa, aceea de a dispersa in totalitate manifestatia, in loc de neutralizarea huliganilor violenti, este condamnabila si nu poate fi justificata", a spus presedintele Romaniei. In data de, Parchetul General preia ancheta asupra protestelor din 10 august.La o luna distanta, prea putine lucruri s-au lamurit. Este greu de spus daca procurorii vor reusi sa faca lumina si daca vom stii la un moment dat cine a fost in spatele planului de reprimare brutala a protestatarilor.1. De ce conducatorii fortelor de interventie au venit imbracati in alb daca nu erau pregatiti sa intervina in forta impotriva manifestantilor?2. De ce jandarmii si-au acoperit total sau partial numerele de identificare de pe casti?3. De ce nu a fost organizata o sedinta operativa in data de 10 august, iar Carmen Dan nu a activat Centrul National de Ordine Publica, desi erau indeplinite conditiile prevazute de lege?4. De ce au fost doar doi huligani retinuti in noaptea de 10 august?5. De ce jandarmii au fost echipati cu munitie de razboi?6. Cine din Ministerul de Interne a oferit informatii false purtatorilor de cuvant ai Jandarmeriei?7. De ce reprezentantii jandarmilor au lasat huliganii sa intre in Piata si de ce nu i-au extras cand acestia au inceput sa fie violenti?8. La cine au ajuns informatiile trimise de jandarmii in civil (monitorii) infiltrati printre protestatari si ce-a facut cu ele?9. Cine a dat ordinul ca jandarmii sa lanseze grenade cu gaze lacrimogene asupra manifestantiilor pasnici din zona Muzeului Antipa?10. Cine din Piata a dat informatii oficialilor ca doi jandarmi au fost ucisi si unul a fost grav ranit, fiind lovit cu o bucata de bordura?comandantul Brigazii de Interventie Speciala a Jandarmeriei;prefectul Bucurestiului;viceprimar Bucuresti;primar Bucuresti;actual sef al Jandarmeriei Romane, adjunct la data de 10 august;Nume importante care n-au fost audiate de procurori pana acum:ministru de Interne;comandantul Jandarmeriei Romane in data de 10 augsust;Ancheta procurorilor se desfasoara cu greutate din cauza faptului ca ministrul de Interne Carmen Dan a dispus secretizarea tuturor documentelor care au legatura cu mitingul din data de 10 august."A fost ceruta declasificarea la institutiile emitente si sunt asteptate raspunsuri pentru a putea declansa o noua etapa procesuala cu acces la documente a partilor implicate.Zilnic se fac audieri ale persoanelor vatamate, ale persoanelor partcipante la evenimente, se fac vizionari ale inregistrarilor video puse la dispozitie de institutii, dar si de persoane care au fost martore la evenimente pentru a putea fi folosite ca probe", a declarat pentru Ziare.com, o persoana implicata in ampla ancheta coordonata de procurori.La Parchetul General au fost depuse peste 750 de plangeri penale impotriva fortelor de ordine care au intervenit asupra manifestantilor in data de 10 august.