Pensionarii MAI isi primesc banii inainte de Paste. Pentru ceilalti pensionari si salariati bugetari situatia e incerta

"Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi bancare vor primi pensia in data de 5 aprilie, iar ceilalti vor primi in functie de livrarile facute de Posta Romana", a scris Carmen Dan, sambata, pe pagina sa de Facebook.In schimb, situatia celorlalti bugetari ramane incerta. Desi ministrul de Finante anuntase ca Guvernul va decide in sedinta de joi ca salariile si pensiile bugetarilor sa fie acordate mai devreme in luna aprilie , discutia nu a mai avut loc."Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel de decizie se va anunta in sedinta de guvern de joi.Trebuie sa o facem doar daca suntem, sa spunem, corecti fata de toti cei care au de primit venituri inainte de Paste, adica si salariati, si pensionari. Nu putem sa privam o categorie de aceeasi abordare. Discutam joi in sedinta de guvern", a spus Teodorovici, la inceputul saptamanii, la Antena 3.La finalul sedintei de joi, intrebat despre plata salariilor si a pensiilor anticipat, inainte de Paste, purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat: "Nu a fost o discutie in acest sens in sedinta de Guvern. Mai multe amanunte poate sa dea Ministerul Finantelor".Aceasta discutie ar putea avea loc, totusi, in sedinta de Guvern de saptamana viitoare. Dar, tinand cont de faptul ca sedinta are loc joi, iar Vinerea Mare a fost declarata zi libera, este greu de crezut ca, chiar daca Executivul va aproba plata salariilor si a pensiilor inainte de Paste, oamenii sa isi primeasca drepturile cuvenite inainte de sarbatori.I.O.